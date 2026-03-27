緊張が続くイラン情勢。石油関連の製品の値上げが相次ぐ中、その影響は私たちの身近な医療の現場にも影を落としています。



新潟市中央区の上所歯科耳鼻科。



まもなく始まる新年度を気持ちよく迎えようと、この時期は1日に20人近くが治療や検診に訪れます。



そんな医療の現場にも中東情勢の影響が…



リポート

「歯科医院での治療に欠かせない手袋やこちらの麻酔薬や紙コップ注射針、紙エプロンに至るまでそのほとんどがエチレンに関連しているということです」





歯科治療に使う資材を見せてもらうと・・・上所歯科耳鼻科歯科医師・上田潤院長「グローブ、こういったプラスチックグローブですよね、あとは注射針の先端とかに付いているプラスチック部分とか、というのが全部枯渇しているみたいでメーカーからは出荷規制がかかっていますね」医師が着用する手袋に…虫歯の治療に使う詰め物やマウスピース。さらには麻酔薬まで…それらに使われているのが石油由来のエチレンです。エチレンはプラスチックなどの原料で、そのエチレンの原料となる「ナフサ」は多くを中東からの輸入に頼っています。中東情勢への不安から、エチレンは減産となっていて、手袋や紙コップといったエチレンが原料となる資材の需要が急激に高まっているといいます。上田潤院長「数が枯渇しているというより、みんなが買いすぎているんじゃないかなと思うけど。心配した人が、集団心理で」こちらの歯科医院ではまだ十分な在庫があるものの長期化に備えて備品の使い方を見直すということです。上田潤院長「マウスピースとか入れ歯とかほとんどのそういうものがそこ(エチレン)からできている ので本格的に枯渇してきたら困ってしまいますね」」押し寄せる原油価格の高騰。身近な医療にもその影響が広がっています。