ファントムシータが、新曲「もーいーかい？」を4月5日に配信リリースする。

（関連：【画像あり】ファントムシータ、メンバーがエルフに扮した「もーいーかい？」ジャケット写真）

本楽曲は、TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』のエンディングテーマ。ボカロP ひとしずく×やま△による書き下ろし楽曲となっており、ジャジーなイントロから、まるで終わらないかくれんぼのような不思議でプレイフルな世界観が広がる一曲だ。

軽やかでアップビートなサウンドの中に、現実と幻想の境界が揺らぐような感情や、行き場を失った想いがさりげなく織り込まれており、繰り返される「もーいーかい？」という言葉が、遊びの合図のような無邪気さと、どこか背筋がぞくっとする余韻を同時に残す、魅惑的な楽曲となっている。

また、本楽曲のジャケットも本日公開。エルフに扮したメンバーが森の中でかくれんぼしているようなデザインとなっている。

TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』は、4月4日よりTOKYO MX、BS朝日、AT-Xほかにて放送開始予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）