TVアニメ『文豪ストレイドッグス』の放送10周年を記念したイベント「『文豪ストレイドッグス』 -迷ヰ犬達ノ音奏-」のライブグッズが公開された。

参考：『文豪ストレイドッグス』初の本格劇伴ライブ、チケットプレオーダー3次先行受付開始

『文豪ストレイドッグス』は、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を冠したキャラクターたちが活躍する異能バトルアクション。原作漫画は『ヤングエース』（KADOKAWA）にて2012年より連載が開始され、関連書籍のシリーズ累計発行部数は1700万部を突破している。TVアニメは2016年4月7日に第1シーズンの放送を開始し、これまでに全5シーズン・計61話が放送。2026年4月に放送開始から10周年を迎えることを記念し、2025年以降、さまざまな展開が予定されている。

その一環として展開されるのは、劇伴を手がける岩粼琢率いるミュージシャンが集結する、シリーズ初の本格劇伴ライブ「『文豪ストレイドッグス』 -迷ヰ犬達ノ音奏-」だ。本イベントは、アニメ映像の投影とともに生演奏を楽しめるライブとなっており、5月4日に大阪、5月23日に東京で開催される。

初公開されたのは、ライブの為に描き下ろされたイラストを使用したライブグッズ。イラスト内で中島敦と太宰治が着用する白Tシャツ、芥川龍之介と中原中也が着用する黒Tシャツがそれぞれ商品化されている。

さらに、「VIPチケット」「特典付一般席」の購入者に会場で渡される会場別デザインの「サテンステッカー」の絵柄も公開。10周年の節目に開催される本公演ならではの記念アイテムとなっている。

また、3月28日10時より、イープラスに加え、アニメイトチケット、チケットぴあ、ローソンチケットでの一般販売が同時スタートする。特典アイテムが付いてくる券種は、予定枚数に達した時点で受付が終了となる。

なお、すでに発表されている演奏予定楽曲によって構成されたプレイリストも公開中。さらに、公式X（旧Twitter）では本公演の楽しみ方を中島敦、太宰治、芥川龍之介、中原中也が会話形式でアナウンスするコンテンツも投稿されている。（文＝リアルサウンド編集部）