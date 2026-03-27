山中柔太朗（M!LK）が、表参道で開催されている「プラダ ビューティ マーケット」をテーマにした期間限定のポップアップストアに来店。山中がその際のオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真】M!LK 山中柔太朗、PRADAのポップアップを笑顔で満喫 新鮮なヘアスタイルに「どの角度も美しすぎて滅」）

イベントでは、先行発売の数量限定「スプリング ギフトセット」をはじめ、新発売の「プラダ リフレクション リキッドバームグロス」や、プラダ ビューティの代表的な製品を試すことができる。

山中は「イエローベースのすごく可愛らしい空間でした！いってみてねー」「パッケージ可愛すぎて、僕も家に飾ったり使用したりしてます！」と綴り、プラダを代表するアイコンフレグランス「プラダ パラドックス」を手に持ったショットをアップしている。

この投稿にファンからは「お顔が天才！存在が神！」「PRADAが似合う男」「どの角度も美しすぎて滅」「顔面国宝ですか？」「笑顔が輝きすぎてる」などのコメントが寄せられた。

山中はこれまでもPrada Beautyのアイテムを先行で紹介する投稿を行ってきている。

（文＝リアルサウンド編集部）