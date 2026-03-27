漫画家のつげ義春が、誤嚥性肺炎のため死去したと筑摩書房より発表された。2026年3月3日、88歳での大往生だった。

【写真】つげ義春

つげ義春は、「ねじ式」「無能の人」などの代表作で知られ、日本の漫画表現の新たな地平を開いた一人と言われる。貸本漫画時代から活躍し、その後「ガロ」で発表した作品によって熱狂的な支持を集めた。

浅野いにお（代表作：『おやすみプンプン』『MUJINA INTO THE DEEP』）はじめ、今なお多くの漫画家に影響を与えてきた。

2020年に第47回アングレーム国際漫画祭特別栄誉賞を、2024年には旭日中綬章を受章するなど、国内外で高く評価された漫画家だった。

訃報とともに、遺族からは追悼のコメントが寄せられている。

【遺族からのコメント】 父つげ義春は、昨年9月頃より体調を崩しておりましたが、3月3日、東京都内の病院にて誤嚥性肺炎のため、88歳で永眠いたしました。なお、葬儀は3月9日に親族のみで執り行いました。 公の場に出ることを好まず、静かに暮らしていた父ではありましたが、家では毎日家族と食卓を囲む、家族想いの人でもありました。 また、シュールな作品からリアリズム作品、夢や旅を題材にしたものまで、幅広いジャンルを描き分けることのできる、稀有な漫画家であったと思います。 これまで父の作品を大切にしてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。 そしてこれからも父の作品を読み続けていただけましたら、父にとりましてこの上ない供養となるものと存じます。 なお、誠に勝手ながら、遺族の心情をお汲み取り頂き、ご取材等はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 遺族

（文=リアルサウンド ブック編集部）