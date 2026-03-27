柏が九州産業大MF岩永創太の来季加入内定を発表、百年構想リーグは特別指定選手として背番号「33」でプレー
柏レイソルは27日、九州産業大学のMF岩永創太が2026-27シーズンからの加入が内定したことを発表した。
なお、岩永は2026年JFA･Jリーグ特別指定選手に承認され、今シーズンの公式戦出場が可能に。背番号は「33」に決定した。
岩永は2005年10月7日生まれの現在20歳。熊本県出身で、アビスパ福岡U-18にも所属し、2023年にはトップチームで2種登録もされた経験があり、現在は九州産業大学の2年生だ。
加入内定と特別指定選手承認に際し、岩永は柏のクラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表している。
「2026-27シーズンから柏レイソルに加入することになりました、九州産業大学2年の岩永創太です。柏レイソルという素晴らしいクラブでキャリアをスタートできること、そして夢の舞台でサッカーができることを大変うれしく思っています。これまで支えてくださったすべての方々への感謝の気持ちを胸に、チームの勝利に貢献できる選手になれるよう全力で精進していきます。応援のほど、よろしくお願いいたします」
なお、岩永は2026年JFA･Jリーグ特別指定選手に承認され、今シーズンの公式戦出場が可能に。背番号は「33」に決定した。
岩永は2005年10月7日生まれの現在20歳。熊本県出身で、アビスパ福岡U-18にも所属し、2023年にはトップチームで2種登録もされた経験があり、現在は九州産業大学の2年生だ。
「2026-27シーズンから柏レイソルに加入することになりました、九州産業大学2年の岩永創太です。柏レイソルという素晴らしいクラブでキャリアをスタートできること、そして夢の舞台でサッカーができることを大変うれしく思っています。これまで支えてくださったすべての方々への感謝の気持ちを胸に、チームの勝利に貢献できる選手になれるよう全力で精進していきます。応援のほど、よろしくお願いいたします」