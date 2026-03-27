『それスノ』「完コピダンス in韓国」にBTS・V＆Jung Kookがサプライズ参戦！お手本ダンスに一同大興奮

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2026年4月でゴールデン進出3周年を迎える『それSnow Manにやらせて下さい』。4月3日および17日は3時間SPを放送。3日は「ダンスノ完コピレボリューション in 韓国」が届けられる。

■ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが展開

誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。

今回は『それスノ』ゴールデン進出3周年を記念して、初の韓国で「完コピダンス対決」を開催。まさかの、BTSのVとJung Kookが、ご本人ゲストとして緊急参戦する他、超豪華メンバーが集結する。

2025年にちゃんみなプロデュースのオーディション『No No Girls』から誕生し、デビューした年に『NHK紅白歌合戦』の出場も果たした7人組ガールズグループ、HANAがメンバー全員で初参戦。

そして、LDHの各グループから選ばれた最強LDH選抜チームには、GENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣が参戦。

Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける！

■BTS・V＆Jung Kook、向井康二考案の新作のポーズに挑戦

先日、約4年ぶりに7人揃っての完全体での復帰を果たしたBTSから、V＆Jung Kookが登場。サプライズ登場したふたりは、MV再生数20億回超えの世界的大ヒット曲「Dynamite」、そして日本のテレビ初パフォーマンスとなるBTSの新曲で“ご本人ダンスコラボ”が実現。なんと、お手本ダンスも本人自ら披露する。バラエティ番組出演自体珍しいBTSのダンス披露に、スタジオ一同大興奮！

さらに、BTS・V＆Jung Kookとの貴重なトークも実現。過去に目黒蓮とVが共演した際、向井康二考案の“動脈ピース”をふたりが披露したという話題から、今回向井が考案した新作のポーズをVとJung Kookにやってもらうことに。向井の新作のポーズは、VとJung Kookに刺さるのか…!? そしてまさかの展開が…!?

日本のバラエティではなかなか見ることのできない、Snow ManとBTS・Ｖ&Jung Kookの日韓トップアーティスト同士のトークに注目だ。

(C)TBS

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

4/03（金）19:00～22:00

※レギュラー放送は毎週金曜20:00～20:55

出演者：

Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

特別ゲスト：

BTS（V、Jung Kook）

ゲスト：

HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）

LDH選抜チーム（小森隼/GENERATIONS、佐藤晴美、藤原樹/THE RAMPAGE、武知海青/THE RAMPAGE、半田龍臣/PSYCHIC FEVER）

審査員：TAKAHIRO

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/