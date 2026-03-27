日経225先物：27日19時＝810円安、5万2070円
27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円安の5万2070円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1303.07円安。出来高は4015枚となっている。
TOPIX先物期近は3552ポイントと前日比48ポイント安、TOPIXの現物終値比は97.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52070 -810 4015
日経225mini 52065 -815 69651
TOPIX先物 3552 -48 4109
JPX日経400先物 32235 -405 346
グロース指数先物 693 -10 657
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3552ポイントと前日比48ポイント安、TOPIXの現物終値比は97.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52070 -810 4015
日経225mini 52065 -815 69651
TOPIX先物 3552 -48 4109
JPX日経400先物 32235 -405 346
グロース指数先物 693 -10 657
東証REIT指数先物 売買不成立
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