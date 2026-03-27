　27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円安の5万2070円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1303.07円安。出来高は4015枚となっている。

　TOPIX先物期近は3552ポイントと前日比48ポイント安、TOPIXの現物終値比は97.69ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52070　　　　　-810　　　　4015
日経225mini 　　　　　　 52065　　　　　-815　　　 69651
TOPIX先物 　　　　　　　　3552　　　　　 -48　　　　4109
JPX日経400先物　　　　　 32235　　　　　-405　　　　 346
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　 -10　　　　 657
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース