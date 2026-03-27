土日は貴重な日差しでお出かけ日和、来週はスッキリしない天気【これからの天気(3月27日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
28日(土)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に霜注意報、雪が残る地域にはナダレ注意報が発表されています。
◆3月28日(土)の天気
・上越地方
朝から青空が広がるでしょう。
日中は日差しで気温が上がり、今日よりも暖かさが増す見込みです。
・中越地方
晴れる時間が長いでしょう。
朝は放射冷却で冷えて、霜が降りるところがありそうです。
一方、日中は気温が上がりポカポカ陽気になるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは、日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は17℃前後まで上がるところが多く、昼間は春本番の暖かさになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午後はときおり雲が広がりますが、天気のくずれはない見込みです。
最高気温は、沿岸部で15℃前後、内陸と山沿いは18℃前後まで上がるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
穏やかな晴れの天気が夜にかけて続くでしょう。
朝晩は空気がヒンヤリしますが、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。
◆風と波
28日(土)も、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆花粉情報
上・中・下越で極めて多い予想で、花粉飛散のピークが続きそうです。
佐渡でも、非常に多く飛ぶでしょう。
◆週間予報
29日(日)もよく晴れる見込みです。
30日(月)は雲の多い天気になりますが、日中は20℃前後まで気温が上がるでしょう。
31日(火)は各地でまとまった雨が降りそうです。
◆28日(土)の北信越の天気
周辺各地もおおむね晴れるでしょう。
最高気温は平年より高く、長野市で19℃、金沢市と富山市で18℃の予想です。
土日はお出かけ日和ですが、花粉が多く飛びそうです。引き続き万全の対策をしてください。
28日(土)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。
◆警報・注意報
現在、広い範囲に霜注意報、雪が残る地域にはナダレ注意報が発表されています。
◆3月28日(土)の天気
・上越地方
朝から青空が広がるでしょう。
日中は日差しで気温が上がり、今日よりも暖かさが増す見込みです。
・中越地方
晴れる時間が長いでしょう。
朝は放射冷却で冷えて、霜が降りるところがありそうです。
一方、日中は気温が上がりポカポカ陽気になるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは、日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は17℃前後まで上がるところが多く、昼間は春本番の暖かさになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午後はときおり雲が広がりますが、天気のくずれはない見込みです。
最高気温は、沿岸部で15℃前後、内陸と山沿いは18℃前後まで上がるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
穏やかな晴れの天気が夜にかけて続くでしょう。
朝晩は空気がヒンヤリしますが、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。
◆風と波
28日(土)も、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆花粉情報
上・中・下越で極めて多い予想で、花粉飛散のピークが続きそうです。
佐渡でも、非常に多く飛ぶでしょう。
◆週間予報
29日(日)もよく晴れる見込みです。
30日(月)は雲の多い天気になりますが、日中は20℃前後まで気温が上がるでしょう。
31日(火)は各地でまとまった雨が降りそうです。
◆28日(土)の北信越の天気
周辺各地もおおむね晴れるでしょう。
最高気温は平年より高く、長野市で19℃、金沢市と富山市で18℃の予想です。
土日はお出かけ日和ですが、花粉が多く飛びそうです。引き続き万全の対策をしてください。