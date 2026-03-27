これからの気象情報です。

28日(土)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。



◆警報・注意報

現在、広い範囲に霜注意報、雪が残る地域にはナダレ注意報が発表されています。



◆3月28日(土)の天気

・上越地方

朝から青空が広がるでしょう。

日中は日差しで気温が上がり、今日よりも暖かさが増す見込みです。



・中越地方

晴れる時間が長いでしょう。

朝は放射冷却で冷えて、霜が降りるところがありそうです。

一方、日中は気温が上がりポカポカ陽気になるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは、日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は17℃前後まで上がるところが多く、昼間は春本番の暖かさになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午後はときおり雲が広がりますが、天気のくずれはない見込みです。

最高気温は、沿岸部で15℃前後、内陸と山沿いは18℃前後まで上がるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

穏やかな晴れの天気が夜にかけて続くでしょう。

朝晩は空気がヒンヤリしますが、日中は過ごしやすい陽気になりそうです。



◆風と波

28日(土)も、風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆花粉情報

上・中・下越で極めて多い予想で、花粉飛散のピークが続きそうです。

佐渡でも、非常に多く飛ぶでしょう。



◆週間予報

29日(日)もよく晴れる見込みです。

30日(月)は雲の多い天気になりますが、日中は20℃前後まで気温が上がるでしょう。

31日(火)は各地でまとまった雨が降りそうです。



◆28日(土)の北信越の天気

周辺各地もおおむね晴れるでしょう。

最高気温は平年より高く、長野市で19℃、金沢市と富山市で18℃の予想です。



土日はお出かけ日和ですが、花粉が多く飛びそうです。引き続き万全の対策をしてください。