「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」（２７日、住之江）

住之江ボートの中央ホールで女子レーサーの大山千広（福岡）、中村桃佳（香川）、関野文（大阪）がトークショーを開催。息の合ったトークで会場を沸かせた。

大山、中村は新幹線が遅延のため、ステージの当初は関野のみ登壇。「あとの２人は選外（選手責任外）ですね」と突発的なアクシデントをレースに例えて説明していたが、遅れて大山と中村が登場。会場は一気に華やいだ。

年末には女子レースの大一番、プレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（１２月２８〜３１日）が住之江で開催。地元の関野は「今の感じやと全然無理なので頑張ります」と奮闘をアピール。中村は５月に地元まるがめでＧ２・レディースオールスター（５月５〜１０日）に出場。「打倒、若くてかわいくて強いレーサーです。仲のいい（高憧）四季をコテンパンにします」と意気込んだ。

産休を経て、昨年９月のからつ一般戦で復帰した大山は２月の福岡ヴィーナスシリーズで優勝。Ｇ１覇者の底力を発揮したが「目が追い付かない」と、まだまだレース勘は調整が必要な様子。中村から「フライングを切っただけで、まだ大山千広ではない」と辛口の評価に苦笑いを浮かべたが「年末にまた住之江に戻ってこられるように頑張ります」と大舞台での復帰をファンに誓った。