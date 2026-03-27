去年10月に和歌山県岩出市で住宅が全焼し、住人の女性が死亡した火災をめぐり、放火や殺人、殺人未遂の疑いで逮捕されていた母親（68）について、和歌山地検は放火の罪は起訴、殺人と殺人未遂の罪は不起訴としました。

去年10月、岩出市の木造2階建ての住宅が全焼し、住人の女性（当時41）が死亡。その息子（当時17）もケガをしました。

この火災をめぐり、和歌山県警は去年12月、死亡した女性の母親・梅本由美子被告（68）を現住建造物等放火と殺人、殺人未遂の疑いで逮捕しました。

県警によると、梅本被告自らもケガをしましたが、入院先の病院で医療関係者らに「自殺するつもりだった。紙に火をつけた」などと説明。取り調べに対しても、放火の容疑は認める一方で、「殺すつもりはなかった」と他の容疑を否認していました。

刑事責任能力を調べる鑑定留置を経て、和歌山地検は3月27日、梅本被告を現住建造物等放火の罪で起訴したものの、殺人と殺人未遂の罪については「嫌疑不十分」で不起訴としました。

地検は不起訴の理由について、「事実を認定するに足りる十分な証拠が認められなかった」としています。