3月28日（土）の近畿地方は、お花見日和に恵まれるでしょう。日ざしがたっぷりで春本番の暖かさになりそうです。

近畿地方は高気圧の圏内で、広い範囲で晴れる見込みです。午後になると山沿いを中心に雲が増え、上空の寒気の影響で中国山地や紀伊山地付近では大気の状態が不安定で、にわか雨や雷雨の可能性があります。ただ、平野部での天気の崩れはなく、多くの所でお出かけ日和となりそうです。26日（木）は大阪で、27日（金）は神戸でさくらの開花発表があり、各地のさくらもどんどんと咲き進んでいます。日中は上着がいらないくらいの陽気の中でお花見を楽しめそうです。

ただ、一日の寒暖差は大きいですので注意をしてください。朝の最低気温は5～10℃くらい、日中は気温がぐんと上がって19～22℃くらいと、朝と昼の気温差が15℃前後となる所も多い見込みです。服装での調節が欠かせません。

週明けの30日（月）は夜から雨が降り始め、31日（火）は全域で雨が降るでしょう。ザーザー降りで、春の大雨、荒れた天気となるおそれもありますので注意が必要です。

来週は天気がぐずつきがちの見通しです。来週末は各地で花盛りとなりそうですが、お花見の予定を立てる際は最新の予報をご確認ください。