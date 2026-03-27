フジテレビの宮司愛海アナウンサー（34）が27日、メインキャスターを務める夕方の報道番組「Live News イット！」（月〜金曜後3・42）を卒業した。秋から海外の大学院に留学することも発表した。

宮司アナは「3年半本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「やりがいを感じ続けた濃密な3年半だった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日でもありました」と振り返った。「もっと国際的な視点で報道に本気で向き合ってみたいと思うようになっていきました。今年の秋からは海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と海外留学することを報告した。

「フジテレビを含めてマスメディアがよりよくなるよう、その一助を担えるような前向きな気持ちで選択した決断です」と説明。「留学の中ではどういうことを伝えれば社会のためになるのか、そのためにはどんな枠組みが必要なのかといったことを勉強したいと思います」と続けた。

宮司アナは2015年に入社。「めざましテレビ」などを経て、18年から「S―PARK」のメインキャスターに就任。スポーツキャスターとして21年の東京五輪などの興奮を伝えた。22年から活躍の場を報道に移し、同年10月から「Live News イット！」のメインキャスターに就任。24年10月にはロックバンド「King Gnu」のリーダー常田大希の兄としても知られる実業家でバイオリニストの30代男性と結婚を発表した。

桜の開花の話題では、出演者らの“満開”発言に対し、「言い切れないですね」と苦笑い。「ま、いっか、今日で最後だから」と談笑する場面もあった。

ともにメインキャスターを務めた元NHKの青井実アナも卒業。「私は2年間ですけども、短い間ですがお世話になりました」と語り、大粒の涙を流した。

30日からリニューアルする同番組は、山崎夕貴アナ、榎並大二郎アナ、遠藤玲子アナの3人体制となる。