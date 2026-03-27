注目のドジャース開幕戦、テレビに映らないところで珍光景誕生

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスと開幕戦を戦い、8-2で快勝した。実に5万3712人のファンが集まったこの試合は注目度抜群で、珍光景も誕生。米国の記者が嘆きの声をあげている。

米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者が自身のXに投稿したのは、遥か前方まで続く長い行列の写真だ。取材のため、試合後のロッカールームに入る順番を待つ列のようで「これがドジャースのロッカールームへの列なのか、ラジエーター・スプリングスの列なのかどちらか分からないな」と、ディズニーランドのアトラクションに例えている。

先発した山本由伸投手は6回を投げ5安打2失点、6奪三振で初勝利を挙げた。山本は2回、ペルドモに2ランを浴び先制を許したものの、ドジャース打線は5回にパヘスの3ランで逆転。その後もスミスとタッカー、ベッツの長短適時打やスミスの2ランで着々と加点し、ダイヤモンドバックスを圧倒した。



（THE ANSWER編集部）