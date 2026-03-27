Image: GIZMODO JAPAN

ライブ配信だヨ！ 全員集合。

キーボードのそばに置いて使う、話題のトラックボール型入力デバイス「Nape Pro」。

購入総額3億超えを達成した第一弾に続き、始まった第二弾では、キーボード＋Nape Pro＋専用パームレスト兼ケースをまとめたスターターキットが登場しました。

ちなみに「キーボードはあるからNape Pro本体だけほしい」という人も安心してOK、もちろん単体購入もできますよ。第二弾は3月31日 23時59分までと、プロジェクト終了まで残り5日。着々と完成の音が近づいてきています。

【Keychron×GIZMODO】Nape Proスターターキット 31,229円 ※キット内容はそれぞれ単体購入可能です CoSTORYで見る

開発者に一言物申す編集部・代田

現在、Nape ProはブロガーやYouTuberによる先行レビューをお願いしている真っ最中。称賛の声が集まる一方で、ユーザー目線での「ここはどうなの？」という生の声も届いています。

そこで立ち上がったのが、ギズモード編集部の代田氏。ユーザーの代弁者として、開発者の綱藤（あみとう）氏に対し、なにやら一言申したい模様。それと同時に、改めて実機の様子や使い方のコツなんかも、おなじみのメンバーが披露していきます。

ライブ配信時間は、3月30日（月）の20時から。

終わる頃には自分だけのキーコンやショートカットが天から降りてきているはず…！ すでにポチった人はもちろん、気になっている人は見るべし。

【Keychron×GIZMODO】Nape Proスターターキット 31,229円 ※キット内容はそれぞれ単体購入可能です CoSTORYで見る

Source: YouTube／ギズモード・ジャパン