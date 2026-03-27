BTS・V＆JUNG KOOK「それスノ」SPで自らお手本ダンス 向井康二考案“動脈ピース”に続く新作ポーズも披露
【モデルプレス＝2026/03/27】4月3日のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる7時〜）3時間スペシャルは「『それスノ』ゴールデン進出3周年記念『ダンスノ完コピレボリューション』in韓国」を放送。初の韓国での開催となった今回は、ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルを行う。
【写真】BTS・スノ・BMSG・LDH…豪華集結の貴重ショット
誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。「それスノ」ゴールデン進出3周年を記念して、韓国で「完コピダンス対決」を開催。初の韓国での開催となった今回は、豪華なメンバーが集結。世界No.1アーティスト・BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）が本人ゲストとして緊急参戦する。
さらに、2025年にちゃんみなプロデュースのオーディション「No No Girls」から誕生し、デビューした年に「NHK紅白歌合戦」の出場もはたした7人組ガールズグループ・HANAがメンバー全員で初参戦。LDHの各グループから選ばれた最強LDH選抜チームでは、GENERATIONSの小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣が参戦。Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照、渡辺翔太が欠席となり6人での参戦となるが、気合は十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける。
先日、約4年ぶりに7人揃っての完全体での復帰を果たしたBTSから、V、JUNG KOOKが登場。サプライズ登場した2人は、MV再生数20億回超えの世界的ヒット曲「Dynamite」、そして日本のテレビ初パフォーマンスとなるBTSの新曲で“本人ダンスコラボ”が実現。お手本ダンスも本人自ら披露し、バラエティ番組出演自体珍しいBTSのダンス披露に、スタジオ一同興奮。
V、JUNG KOOKとの貴重なトークも展開。過去に目黒蓮とVが共演した際、向井康二考案の“動脈ピース”を2人が披露したという話題から、今回向井が考案した新作のポーズをVとJUNG KOOKにやってもらうことに。向井の新作のポーズは、VとJUNG KOOKに刺さるのか。そしてまさかの展開を迎えることに…。他にもV、JUNG KOOKとの貴重なトークが盛りだくさん。日本のバラエティではなかなか見ることのできない、日韓トップアーティスト同士のトークに期待が寄せられる。（modelpress編集部）
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◆V＆JUNG KOOK、HANAら「それスノ」ダンス対決
誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。「それスノ」ゴールデン進出3周年を記念して、韓国で「完コピダンス対決」を開催。初の韓国での開催となった今回は、豪華なメンバーが集結。世界No.1アーティスト・BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）とJUNG KOOK（ジョングク）が本人ゲストとして緊急参戦する。
◆V＆JUNG KOOK「Dynamite」お手本ダンスを自ら披露
先日、約4年ぶりに7人揃っての完全体での復帰を果たしたBTSから、V、JUNG KOOKが登場。サプライズ登場した2人は、MV再生数20億回超えの世界的ヒット曲「Dynamite」、そして日本のテレビ初パフォーマンスとなるBTSの新曲で“本人ダンスコラボ”が実現。お手本ダンスも本人自ら披露し、バラエティ番組出演自体珍しいBTSのダンス披露に、スタジオ一同興奮。
V、JUNG KOOKとの貴重なトークも展開。過去に目黒蓮とVが共演した際、向井康二考案の“動脈ピース”を2人が披露したという話題から、今回向井が考案した新作のポーズをVとJUNG KOOKにやってもらうことに。向井の新作のポーズは、VとJUNG KOOKに刺さるのか。そしてまさかの展開を迎えることに…。他にもV、JUNG KOOKとの貴重なトークが盛りだくさん。日本のバラエティではなかなか見ることのできない、日韓トップアーティスト同士のトークに期待が寄せられる。（modelpress編集部）
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