元プロレスラーの武藤敬司さん（63）が、2026年3月27日にXを更新。飛行機内でモバイルバッテリーが発火したことを明かした。

「3時間そのまま待っていたが飛行機は欠航に」

武藤さんは3月26日に「羽田空港発、アメリカン航空便」に乗ったらしく、その際の出来事について、こう投稿した。

「飛行機が動いて飛び立つ前に、機内で座っていた人のモバイルバッテリーから出火して火災が発生。すぐに消火したけど、燃えた臭いが機内に充満。3時間そのまま待っていたが飛行機は欠航になり、翌朝の便に振替になった」

投稿には、発火したモバイルバッテリーがあったとみられる座席の写真も添えられた。座席のクッションが外され、横の壁はすすが付いたのだろうか、黒くなっているのがわかる。

さらに、武藤さんは複雑な表情で、空港で休憩する写真も公開。「昨日は本当に大変な1日だった。今日は無事にアメリカに到着できます様に」とつづった。

Xユーザーからは「ご無事で何よりでした」「軽いボヤ＆地上にいるときで本当によかった」「いや武藤さんめっちゃ運が良くないですか！？！？ これ空の上だったらと思うとゾッとする」「お身体に何もなくて良かった」などのコメントが寄せられている。