

『ARCO／アルコ』（C）2025 Remembers / mountainA / France 3 CINEMA

冒険ファンタジー『ARCO／アルコ』（4月24日より、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開）の予告映像が公開された。

【動画】公開された冒険ファンタジー映画『ARCO／アルコ』予告

アカデミー賞長編アニメ映画賞にノミネートを果たし、アヌシー最高賞、アニー賞、ヨーロッパ映画賞、セザール賞ほか名だたる映画賞を席巻。孤独な少女イリスと、“空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描き、世界中の批評家と観客から愛された、冒険ファンタジー『ARCO／アルコ』。

時を超え虹を通じて空から降ってきた10歳の少年アルコと、気候変動により荒廃した世界で生きる少女イリス。その出会いは、世界をも変える冒険の始まりだった。

ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、気鋭NEONが配給権を獲得。「この10年で最高のアニメーション！」「E.T.の胸の高鳴りと、ジブリ作品の興奮を思い出す、色鮮やかで心ときめく冒険譚」「知性と感情がせめぎ合う、野心的で唯一無二の冒険物語」「エコロジーやAIといった現代の問いを、胸を打つ物語へと昇華させている」など世界各国の映画祭が絶賛。

近未来を舞台にどこか懐かしく温かい物語を、鮮やかな色彩のアニメーションで独創的に表現したのは、本作が長編アニメーションデビューとなるウーゴ・ビアンヴニュ監督。「すべての人に向けた映画。『E.T.』『ピーター・パン』『となりのトトロ』『天空の城ラピュタ』など心に深く刻まれた冒険映画の系譜に連なる作品を目指した」と語るとおり、ロマンとスリルに満ちた新たな“不朽の名作”が誕生した。

日本語吹替版では少年アルコを黒川想矢が、少女イリスを堀越麗禾が務め、W主演を飾り、両者ともアニメ作品では初主演。またアルコを追うおかっぱ頭の３兄弟のドゥギーを山里亮太、ストゥイーを前野智昭、フランキーを落合福嗣が務め、イリスの家にいる子守り用ロボットのミッキを梶裕貴が、イリスの同級生のクリフォードを伊駒ゆりえが、アルコの母を日向未南が務めるなど、豪華声優陣が集結した。

この度解禁された予告映像では、遥か未来からやってきた虹色の少年アルコの不思議な魅力に興味津々のイリスの微笑ましい姿と、そんな二人が互いを想い友情を育む様子が美しい音色と壮大な景色の中で紡がれていく。それに加え謎の三人組や大量のロボットに追われるハラハラドキドキの展開や、巨大な恐竜が出てきたりと、心躍る一幕が随所に散りばめられている！壮大でスペクタクルな大冒険が、美しい映像とそれに重なり合うような優雅な音楽で表現され、二人の勇気が未来を変える心震わす色彩豊かな冒険ファンタジーに仕上がっている。

ウーゴ・ビアンヴニュ監督インタビュー

私は、あるとき「家族のためのSF映画」を作りたいという思いに駆られました。それは、私たち大人と子どもが一緒に楽しめる作品であり、若い頃に心を動かされた冒険譚のような―まさに私たちの“共通の土台”ともいえる物語を、透き通った結晶のような形で分かち合える作品です。“希望”を与えてくれる物語が必要だったのです。それは、「明日」ではなく、「明後日」を想像することへと私たちを導いてくれるような――。

この未来から来た子ども――アルコは、同時代の仲間たちと同じように、虹色のスーツを使って時間を移動し、人類の歴史を静かに見守る観察者でした。つまり、私たちが太古から見上げてきた“虹”とは、未来人が空から私たちを見つめていた証だったのです。しかしアルコは、時間旅行のルールを破り、 自らの“過去”に迷い込んでしまいます。 それは、私たちにとっての「近未来」――拡張された現実に支配された社会。そこでは、拡張現実、過剰なコミュニケー ション、管理社会、環境問題、人間の仕事を代替するロボット……そうした過ちの数々が、人間を人間らしさから切り離してしまっているのです。それは、過去数年の社会の風刺画ともいえる世界であり、あえて問題を極端に描くことで、今の私たちの現実の歪み、そしてそれでもなお“世界に残る美しさ”を際立たせて見せようとしています

その近未来で、アルコはイリスという少女に出会い、保護されます。イリスは、自分の時代を体現する存在です。ナニーロボットに育てられ、両親にはほとんど会えず、ホログラムによるビデオ通話でしか繋がることができません。 彼女が生きているのは、すべてが拡張現実で彩られた“幻想”の世界。 自然は絶え間ない災害にさらされ、テクノロジーによって辛うじて維持されていますが、それも結局は破綻を先延ばしにしているだけに過ぎません。そんな世界の不条理さを浮き彫りにするのが、よりシンプルな未来から来たアルコの“澄んだまなざし”です。そしてこの物語における真の敵とは想像力が“神聖視された論理”に取って代わられ、詩情が事実の前に後退してしまった、イリスの世界そのもの。人間が自由に動ける余地がほとんどない、硬直した世界。それは、ふたりの子どもたちをじわじわと締めつけていく、見えない檻なのです。

脚本を書く上で最も大切にしたのは、「すべてを“子どもたちの目線”― 彼らの想像力や恐れを通して描くこと」 “アルコ”は私の創作の本質――すなわち「継承」 というテーマの延長線上にあります。 共に生きる未来のあり方、幸福や愛、人間性の可能性― そうしたものを、私たちがいま切実に欠いている世界の中で問い直す試みです。 作品には、私の代表的なキャラクターである「ミッキ」も登場します。 彼は、親の代わりとなる存在であり、記憶をつなぐ者として、私のあらゆる作品に登場してきました。 本来出会うはずのなかった、異なる時代の子ども同士の出会いがもたらす冒険を通して、「私たちにも、よりよい世界を共に築くことができる」――そんな希望の種を、観客の心にまきたいと願っています。 また、ビジュアルスタイルも一貫して“写実的”です。私にとって、未知なる世界を観客に信じてもらうためには、「リアル」であることが不可欠なのです。だからこそ私は、観客がこの物語をすんなり受け入れ、余計な不安や疑問なく没入できるように、 “本物の、手に触れられるようなリアリティ”を提示することを大切にしています。 本作は2Dアニメーションで制作されています。 2Dアニメーションこそが、世界を真に魅了し、事実ではなく“感覚としての真実”を最も美しく描き出せる手段だと、私は信じています。

「私が目指していたのは、すべての人に向けた映画―クラシックでありながら野心的で、自分がこの道を志すきっかけとなった、あの心に深く刻まれた冒険映画たちの系譜に連なる作品をつくることでした。」 例を挙げれば――『E.T.』『ピーター・パン』『ピノキオ』『となりのトトロ』『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』『天空の城ラピュタ』『やぶにらみの暴君』『キリクと魔女』など。 いずれも、大衆向けでありながら非常に質の高い作品で、軽やかな表現の裏に、現実を生き抜く力や、人間性、他者との関係、そして世界との向き合い方を鋭く問いかけてくる作品たちです。

この映画を、思い描いていた通りに、ゆっくりと時間をかけて熟成させることができました。脚本と映像、物語構造の各フェーズを交互に進めながら、互いに影響し合い、育て合う― “アルコ”というキャラクターには、結晶のような純粋さがありました。この映画を観終えたとき、観客のみなさんが、“虹”という魔法のような自然現象を、もう以前と同じようには見られなくなることを願っています。 そして、その虹の向こうに、それぞれが“新たな未来”の可能性を、思い描けるようになってくれたら――それが私の願いです。