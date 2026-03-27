吉本で今最も“触れてはならない話題”に斬り込む！ 千鳥ノブも制止「ダメです」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#355が29日夜に放送される。今回の#355では、芸人界に存在する“イジっていいのか分からない話”をお笑いコンビ・きしたかのの高野正成がジャッジする「第3回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施する。
【写真】妻の扶養に入るピン芸人50歳
芸人でさえ扱いに困るデリケートな話、通称“柔らかい部分”。そんな“イジると危険だが、無視もできない話題”を持ち寄り、「イジっていい話」か「触れてはいけない話」かを判定していく。スタジオゲストに元AKB48でタレント・女優の柏木由紀を迎え、普段過激なトークを求められるお笑いンビ・鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三四郎の小宮浩信、ライスの関町知弘、お笑いトリオ・リンダカラー∞のDenが相談者として集結。それぞれが“ギリギリイジってOK”だと考える話題を持ち込む。
鬼越トマホーク・金ちゃんは、「吉本で今ホットな話題」と前置きし、「吉本の特級呪物 パンクブーブー・哲夫」と書いたフリップで提示。その瞬間、ノブが「はい、ダメです」と即座に制止し、大悟も「わしも最近聞いた“柔らか”はコレ」と心当たりを明かすなど、スタジオが大きくざわつく。芸人界を騒がせた“ガチ喧嘩騒動”の裏話や最新事情が次々と浮き彫りになる。
また、リンダカラー∞・Denは、所属事務所のベテラン芸人に起きた“衝撃の変化”を告白。大悟は「『何してるんすか？』って言った方がいい」と後輩のスタンスに言及するも、当事者との距離感に悩むDenは戸惑いを隠せませないと打ち明ける。
さらに三四郎・小宮は「自分はギリギリ同期だからイジれるが…」と、ピン芸人・ルシファー吉岡の千鳥も知らない意外な一面を暴露。後輩たちがコミュニケーションを取りづらいのではと心配を吐露する。一方、ライス・関町は3人の“40代独身芸人”の私生活をめぐる話題を持ち込むが、高野から「意味わかんねぇ、この話」と一刀両断されることに。次々と“危険な話”が飛び交う中、果たして、高野が下す判定は…？ 『チャンスの時間』#355はABEMAにて29日23時放送。
【写真】妻の扶養に入るピン芸人50歳
芸人でさえ扱いに困るデリケートな話、通称“柔らかい部分”。そんな“イジると危険だが、無視もできない話題”を持ち寄り、「イジっていい話」か「触れてはいけない話」かを判定していく。スタジオゲストに元AKB48でタレント・女優の柏木由紀を迎え、普段過激なトークを求められるお笑いンビ・鬼越トマホーク、きしたかのの岸大将、三四郎の小宮浩信、ライスの関町知弘、お笑いトリオ・リンダカラー∞のDenが相談者として集結。それぞれが“ギリギリイジってOK”だと考える話題を持ち込む。
また、リンダカラー∞・Denは、所属事務所のベテラン芸人に起きた“衝撃の変化”を告白。大悟は「『何してるんすか？』って言った方がいい」と後輩のスタンスに言及するも、当事者との距離感に悩むDenは戸惑いを隠せませないと打ち明ける。
さらに三四郎・小宮は「自分はギリギリ同期だからイジれるが…」と、ピン芸人・ルシファー吉岡の千鳥も知らない意外な一面を暴露。後輩たちがコミュニケーションを取りづらいのではと心配を吐露する。一方、ライス・関町は3人の“40代独身芸人”の私生活をめぐる話題を持ち込むが、高野から「意味わかんねぇ、この話」と一刀両断されることに。次々と“危険な話”が飛び交う中、果たして、高野が下す判定は…？ 『チャンスの時間』#355はABEMAにて29日23時放送。