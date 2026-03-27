久保田利伸デビュー40周年 EXILE ATSUSHI、亀梨和也、KREVA、三浦大知、村上信五ら20組集結「LA・LA・LA LOVE SONG」動画公開
久保田利伸のデビュー40周年を記念して、久保田と縁のある20組の著名人が代表曲「LA・LA・LA LOVE SONG」をパフォーマンスする動画『「LA・LA・LA LOVE SONG」40th Anniversary Celebration Movie』が公開された。
【動画】豪華20組でお祝い！久保田利伸「LA・LA・LA LOVE SONG」スペシャル動画
久保田本人にも内緒のお祝い企画だといい、AI、ISSA（DA PUMP）、井戸田潤（スピードワゴン）、EXILE ATSUSHI、小澤征悦、亀梨和也、北村一輝、KREVA、城田優、Skoop On Somebody、高橋茂雄（サバンナ）、TOKU、夏木マリ、松下洸平、三浦大知、村上信五（SUPER EIGHT）、八嶋智人、山寺宏一、横山剣（クレイジーケンバンド）、REIKOといった豪華なアーティスト、俳優、タレントが参加している。
久保田は、昨年9月に40周年ベストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』をリリースし、第2弾『THE BADDEST〜Son of R＆B〜』も今年3月11日にリリースされた。
3月14日からはアリーナツアー『40th Anniversary Arena Tour 2026「Big up! “Supreme”」』もスタートしている。
【動画】豪華20組でお祝い！久保田利伸「LA・LA・LA LOVE SONG」スペシャル動画
久保田本人にも内緒のお祝い企画だといい、AI、ISSA（DA PUMP）、井戸田潤（スピードワゴン）、EXILE ATSUSHI、小澤征悦、亀梨和也、北村一輝、KREVA、城田優、Skoop On Somebody、高橋茂雄（サバンナ）、TOKU、夏木マリ、松下洸平、三浦大知、村上信五（SUPER EIGHT）、八嶋智人、山寺宏一、横山剣（クレイジーケンバンド）、REIKOといった豪華なアーティスト、俳優、タレントが参加している。
久保田は、昨年9月に40周年ベストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』をリリースし、第2弾『THE BADDEST〜Son of R＆B〜』も今年3月11日にリリースされた。
3月14日からはアリーナツアー『40th Anniversary Arena Tour 2026「Big up! “Supreme”」』もスタートしている。