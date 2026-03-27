■第98回選抜高校野球大会 準々決勝 英明 3ー4 大阪桐蔭（27日、阪神甲子園球場）

大阪桐蔭（大阪）は英明（香川）に勝利し3年ぶりベスト4進出を決めた。2022年以来4年ぶりの選抜優勝へ、準決勝は専大松戸（千葉）と対戦する。

試合は2−2の同点で迎えた6回、4番・DHの谷渕瑛仁（3年）が大会8号となるソロ本塁打を放ち、一時勝ち越しに成功。しかし直後に同点に追いつかれ、3−3のまま終盤へと突入した。8回には無死二、三塁の好機を作り、5番・藤田大翔（3年）の犠飛で再び勝ち越し、この1点のリードを守り切った。投げては先発の小川蒼介（3年）が5回2失点、2番手の川本晴大（2年）も力投を見せた。

2年ぶり16回目の出場となった大阪桐蔭は春4回、夏5回の優勝経験がある。昨秋は県大会優勝、近畿大会はベスト4まで進んだ。先発は背番号「14」の左腕・小川。前日の三重（三重）との2回戦でも8回途中から登板し、2回1/3を無失点に抑える好リリーフを見せている。

その小川の立ち上がりは2番・太田丈士（3年）に四球を与えると、2死一塁の場面で4番・郄田斗稀（3年）に左二塁打を浴び、走者二、三塁といきなりピンチを招く。すると迎えた5番・松本一心（3年）にレフトへの適時打を放たれ先制点を許した。さらにレフトを守る仲原慶二（2年）が打球処理にもたつき、その間に2人目の走者が本塁へ帰り2ー0。

2点を追う展開となった大阪桐蔭は、英明の先発・冨岡琥希（3年）に対し、1死から2番・中西佳虎（3年）が遊撃手の失策で出塁。さらに4番・DHの谷渕が四球を選び、2死一、三塁とチャンスを広げた。ここで5番・藤田の打球を三塁手がファンブルし、その間に三塁走者が生還。大阪桐蔭が1点を返した。

1点差で3回、2死から3番・内海竣太（3年）がレフトへ打球を放つと、俊足を生かし二塁へ。すると続く4番・谷渕にもレフトへの適時二塁打が飛び出し同点に追いついた。2−2に変わり、中盤4回以降、先発の小川は得点圏に走者を背負うも無失点に凌いだ。

6回からは2人目・背番号「10」の川本がマウンドへ。身長192cmと長身の川本は角度のあるボールを次々と投げ込み、相手打線を寄せつけず。すると直後の6回裏、この回先頭の4番・谷渕が2ボール1ストライクからの4球目、スライダーを捉えると打球はライトスタンドへ。勝ち越しのソロ本塁打となり3ー2とした。

しかし終盤に入った7回、安打と失策が絡み無死一、三塁とすると3番・松原蒼真（3年）にライトへの適時打を放たれ3ー3と再び同点に追いつかれた。さらに4番・郄田の投犠打をピッチャー川本がファンブル。満塁のピンチとなったが、5番・松本のファーストへの痛烈なライナーを一塁手・岡安凌玖（3年）が反応よく捕球し、飛び出していた一塁走者もアウトに。1プレーで2死を奪うと、続く6番・DHの浜野銀次郎（3年）を空振り三振に抑え、勝ち越しを防いだ。

8回にはキャッチャーの藤田が盗塁を2度阻止する好送球で無失点に抑える。打線はその裏先頭の3番・内海が四球で出塁、続く4番・谷渕がレフト線の二塁打を放ち、無死二、三塁と好機を作った。迎えた5番・藤田はセンターへの犠飛で再び1点を勝ち越し。そのまま9回のマウンドにも上がった川本は1死から走者を背負うも1点リードを守り切り試合終了。



大阪桐蔭が3年ぶりベスト4を決め、これで準決勝進出を決めた4校が出揃った。準決勝は29日に行われ、第1試合に中京大中京（愛知）と智弁学園（奈良）、第2試合に専大松戸と大阪桐蔭が対戦する。