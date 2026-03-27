Threadsで話題になっているのは、あまりに協調性がないわんこの姿。全員集合写真で見せた行動は記事執筆時点で26万回を超えて表示されており、「あまりにもかわいすぎてｗ」「笑っちゃいました」「自由奔放すぎて草」などのコメントの他、2万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：3匹の大型犬を『記念撮影』した結果→全員で並んで撮りたかったのに…理想とは程遠い『まさかの光景』】

みんなで写真を撮ってみたら…

Threadsアカウント「zio.stagram」の投稿主さんは、ボルゾイ3頭と一緒に暮らしています。今回紹介したのは、一番末っ子のボルゾイさんの「ある性格」について。外出先で全員集合の写真を撮るとき、末っ子の末っ子らしさが爆発するのだとか…！

なんでも、2頭が綺麗に並んでポーズを取る中、末っ子だけはゴロンと転がってしまうのだそう。体の力が完全に抜け、目を閉じ、写真を撮る気はゼロ…。実は、末っ子はあまり協調性がない性格なのだといいます。

自由すぎる姿に爆笑♪

ときには、勝手に歩き回って撮影の邪魔をしてしまうことも。末っ子に邪魔されてもその場を離れない上の子にも感嘆…。

投稿主さんによると、末っ子は人に指示されたり並ばされたりすることが好きではないのだとか。そのため、全員で写真撮影しようとすると殊更に不服そうにするのだそうです。

人間の世界でも、末っ子は自由人でマイペースというイメージがありますが…。犬の世界でも、やっぱり末っ子は末っ子なのかもしれませんね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「我が道をゆく末っ子さん可愛い」「犬界でも末っ子は自由なんですね(笑)」「わたしもこの子みたいに生きたい」など沢山の反響がありました。

末っ子が輝くとき

そんな末っ子のわんこですが、写真撮影で輝くシチュエーションがあるといいます。それは、自分が主役のソロショット！全員集合のときは全然やる気がないのに、ソロだと完璧なポージングを決めてくれるのだそうです。

そして撮影された写真は、まるでポスターのような仕上がり。凛とした佇まいや、雪景色の中で振り向くドラマチックな姿、木々をバックに笑顔を見せる姿など、さまざまな表情を見せてくれるといいます。

協調性はないけれど、存在感の強さは誰にも負けない末っ子さんなのでした♡

Threadsアカウント「zio.stagram」には、ボルゾイさんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「zio.stagram」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。