公園でキャッチボールをしていた2人の男性。すると、散歩にやってきた秋田犬がボールをくわえて離さなくなってしまい……。謝罪文がThreadsに投稿されると、その投稿は107万回以上も表示され、ついには奇跡が！？コメント欄には「想像を超える反省をしてて…w」「これはごめんなしゃい顔すぎるwww」「ほっこりさせていただきました♡」といった声が寄せられています。

【写真：2人の男性がキャッチボールをしていたら、秋田犬がボールを持ち去ってしまい…SNSが起こした『奇跡的な物語』】

ボールを離さなくなった秋田犬

Threadsアカウント「桜（@sakurahime.akita）」さまに投稿されたのは、秋田犬の「桜」ちゃんが可愛いやらかしをしてしまった日の投稿。

ある日。桜ちゃんが散歩をしていると、公園で2人の男性がキャッチボールをしているところに遭遇。

そして、転がってきたボールをくわえたという桜ちゃん。「とってあげたのかな？」と思いきや、そのボールをくわえて離さなくなってしまったのだとか！飼い主さん曰く「無理矢理口をこじ開けようとしても、オヤツで釣っても、全く口を開けず」とのこと。よほど気に入ってしまったのでしょう。

なかなか離してくれない桜ちゃんを見て、飼い主さんは男性たちに「離したら返しにきます！」と伝え、しばらく散歩すれば離してくれるだろうと周辺をウロウロすることに。

すると、奇跡的にボールを離したため、慌てて元の場所に返しに行ったところ、すでに男性たちは帰宅してしまっていて姿が見えなかったといいます。

この経緯と謝罪文をThreadsに掲載した飼い主さん。すると、奇跡が起こったというのです！

Threadsの広がりで奇跡が！

なんと、男性の1人のお母様の目に留まり、男性本人に謝罪文が伝わる展開に！どうやら男性たちは、桜ちゃんと遊べたことを楽しそうに話していたそうで、「ボールいっぱいあるから遊んでくださいってあげてきた～」とのこと！なんてお優しいのでしょう。

さらに、Threadsの投稿を伝えると「ありがとうございます、桜ちゃんにも反省しなくていいとよろしくお伝えください」とのお返事が！どうやら男性のお家でもラブラドールレトリバーちゃんを飼っているようで、ボール好きに共感していただけたのだそう。

こうして優しいメッセージをもらった飼い主さんと桜ちゃん。飼い主さんも「本当ありがとうございます」「ずっとモヤモヤしていたのが、晴れました」と男性の優しさに心が晴れたと仰っています。

温かい世界にユーザーもほっこり

偶然出会った優しい男性と桜ちゃんの奇跡の展開は、Threads内でも大きな話題に！

コメント欄には、一連の流れを見た人たちから「想像を超える反省をしてて…w」「これはごめんなしゃい顔すぎるwww」「ほっこりさせていただきました♡」「うわぁー素敵な話がさらに素敵に！」「ワンチャン達もなんだか嬉しそうに見える」といった祝福の声が寄せられました！

そんな桜ちゃんと一緒に暮らす「桃」ちゃん、2匹の日常は、Threadsアカウント「桜（@sakurahime.akita）」さまからご覧いただけます。ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね！

桜ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「桜（@sakurahime.akita）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。