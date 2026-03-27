センチミリメンタルが、本日3月27日に配信リリースした新曲「ハイライト」のMVを、本日21時にプレミア公開する。

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本楽曲は、野球中継『J SPORTS STADIUM2026』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバーとなっている。

MVは、夕暮れのグラウンドを舞台に、息子の姿を見つめる母が、何気ない一日の中でこれまでの時間を思い返し、迷いながら積み重ねてきた日々がふと重なる瞬間を描いた映像に仕上がっている。監督は映像ディレクターのYASU Fujinamiが務めた。

また、現在開催中のワールドツアー『Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”』の追加公演を7月9日に香港 TIDESで開催することも発表。本ツアーは追加公演を含め、全9都市11公演を巡るものとなる。追加公演の詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）