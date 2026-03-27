きょう午後、山形県大石田町の踏切内で、山形新幹線の回送列車と乗用車が衝突する事故がありました。



この事故によるけが人はいないということです。

【画像】乗用車のボンネットは壊れ...

警察や消防などによりますと、きょう午後３時すぎ、大石田町の大石田駅から北大石田駅の間にある荻袋踏切で山形新幹線の回送列車と乗用車が衝突する事故がありました。

ＪＲ東日本山形支店によりますと、当時、列車が異常な音を感知したため乗務員が列車を停車させ現場を確認したところ、乗用車と衝突したことがわかったということです。

警察によりますと、乗用車には運転手の８０代の男性が乗っていましたが、けがはないということです。また、回送列車に乗っていた乗務員２人にもけがはありません。

■山形新幹線などが運休

この事故の影響で山形新幹線の東京・新庄間の上下線で一部列車が運休したほか、奥羽本線の山形・新庄間の上下線では一部列車に運休と遅れが発生しました。

安全の確認が取れたことから、先ほど午後５時２０分すぎに運転が再開しています。

警察などがなぜ踏切内で事故が起こったのか、原因について調べを進めています。