雲仙・普賢岳の大火砕流から、今年で35年です。

県や専門家らによる雲仙岳の噴火に備えた「火山防災協議会」が開かれました。

27日の雲仙・普賢岳は、薄いかすみに包まれていました。

火山防災協議会は、県と島原半島の3市、国、火山専門家などで構成され、噴火災害に備えた防災計画の策定、修正などを行います。

（松本 南島原市長）

「島原、雲仙両市と同じ様な考え方。区域の変更を行わずに設定期限を1年間延長し、令和9年3月31日正午まで継続する必要があると判断する」

噴火活動は約30年間停止しているものの、溶岩ドームでは今年度、4箇所の崩落を確認していて、島原半島3市は警戒区域を変更せず、警戒を続けるとしています。

また 岩石が崩落する恐れがあることから、立ち入りが禁止されている「平成新山」の登山ルートについて、地元のジオパーク協議会は「専門ガイドの同伴」や、「立入可能期間・滞在時間に制限を設けること」を条件に、登山道開放の検討を求める上申書を提出しました。

（古川 島原市長）

「世界中の火山の研究者や防災関係者の方々に現場を見てもらうことで、警戒区域との整合性は見えてくるのではないか」

今後は、国、県、関係機関と調整を重ねながら、意見集約を進めていくということです。