ノーザンホースパークの公式Ｘは２７日、Ｇ１・９勝を挙げた顕彰馬アーモンドアイの第５子（父イクイノックス）が２月１８日に誕生したことを報告した。

公式インスタグラムでは【ノーザンファームからのお便り】と題して、「アーモンドアイが、元気な男の子を出産しました！」と報告。続けて「子育てにもすっかり慣れ、落ち着いた様子で仔馬に寄り添うお母さん。放牧地では堂々とした佇まいで群れの中に自然と存在感を放ちつつ、時折まわりの親子を気にかけるような仕草も見せています」としている。さらに「仔馬は優しい性格で、そんなお母さんに見守られながら、のびのびと成長しています」と微笑ましい様子を動画を添えながら、親子の状況を説明している。

アーモンドアイの第１子アロンズロッド（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は現在２勝クラスで活躍中。第２子のプロメサアルムンド（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父モーリス）は昨年８月の新馬戦を勝利したが、レース後に右前脚橈側手根骨の骨折が判明したため戦列を離れている。父がキタサンブラックの第３子は「レジューノワール」（牝２歳）の名前で登録されることが所属クラブからすでに発表されている。第４子は父イクイノックスの牡馬として生まれている。