新日本プロレスは２７日、４月４日の両国国技館大会にウィル・オスプレイの参戦が緊急決定したと発表した。日本復帰戦となり、第４試合でＨＥＮＡＲＥ＆グレート―Ｏ―カーンと組み、上村優也＆タイチ＆エル・デスペラードと対戦する。

オスプレイは新日本でＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を獲得するなど大活躍。２０２４年２月１１日大阪大会を最後に米国・ＡＥＷに主戦場に移したが、昨年７月にリング上で「頸椎の２か所にヘルニアが見つかった」と首に重傷を負っていると告白。同８月の「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ」には強行出場するも、試合後に極悪軍デスライダーズから暴行を受け、以降は欠場を続けていた。

１８日（日本時間１９日に放送された「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（カリフォルニア州フレズノ）で約７か月ぶりの試合復帰。相手のブレイク・クリスチャンに首への徹底攻撃を受けたが、最後はカウンターのヒドゥンブレードに続き、背後から後頭部も必殺技で打ち抜いて復帰戦を勝利で飾っていた。

また、オスプレイは今年の１月５日大田区大会に電撃登場し「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」の再建を宣言していた。どんな試合を見せるのか。日本復帰戦に注目が集まりそうだ。