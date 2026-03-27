RIIZE、自身初の東京ドーム公演を映像化！5月27日発売決定

RIIZEの東京ドーム公演が、映像作品として発売される。

RIIZEは、2月21日〜23日の3日間にわたり、自身初の東京ドーム公演『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を開催。3日間で12万人を動員する歴代級のスケールで大きな話題を呼んだ。

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その記念すべきステージを収めた映像作品が、5月27日に発売されることが決定した。本作には、2月23日の公演模様を収録。圧巻のパフォーマンスはもちろん、メンバーそれぞれの魅力が詰まったステージを余すところなく堪能できる。さらに、舞台裏に迫るビハインド映像や、メンバーによるコメンタリーも収録されており、当日の熱気と感動をより深く味わえる充実の内容となっている。

（写真＝SMエンターテインメント）

また、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、2025年9月15日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された公演のライブ映像をフル尺で完全収録。そのほか、100ページに及ぶフォトブックに加え、フォトカードやフレークシールなどの豪華特典が付属するスペシャル仕様となる。

通常盤はBlu-rayとDVDの2形態で展開され、それぞれにフォトブックやフォトカードが付属。初回プレス分にはメッセージ入りセルフィーフォトカードも封入される。

なお、RIIZEの初となる東京ドーム公演で刻まれた特別な瞬間を収めた『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』は、5月27日に発売される。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。