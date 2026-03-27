

スカイサイクル（提供：鷲羽山ハイランド）

絶叫と桜のコラボレーション。岡山県から、スリルを味わいながら桜ロードを散策できる場所を紹介します。

岡山県倉敷市にある遊園地、ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド。スリル満点のアトラクションや絶景を楽しめます。

（山下佳乃リポート）

「こちらでは、空を飛んでいるような気分を味わいながら桜を楽しめるスポットがあるんです」

それが、地上16mの高さで自転車をこぐ「スカイサイクル」。200mほどのコース沿いに約40本の桜が植えられています。

（山下佳乃リポート）

「この辺りは桜が目線の高さで楽しめる。今はまだつぼみなんですけど、海をバックに桜の状態を楽しめるというのが本当にぜいたくです」

見頃を迎えると「桜ロード」が誕生し、春風を感じながらサイクリングできます。

園内では、アトラクションを巡る道中でも桜を楽しめます。見頃は4月上旬ごろまでです。

スカイサイクルは縦向きに走る自転車と横向きに走るものがありますが、横向きの方がスピードが遅いため、よりじっくり桜が楽しめるということです。