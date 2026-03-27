「ねじ式」「無能の人」など知られる漫画家のつげ義春さんが誤嚥性肺炎により、3日に88歳で亡くなっていたことが27日、分かった。筑摩書房の公式Xが27日、発表した。

同社の公式Xは「漫画家のつげ義春さんが2026年3月3日、誤嚥性肺炎のため逝去されました。88歳でした。ご遺族からのご連絡を受けここにお知らせいたします」と伝えた。「筑摩書房では、マンガの歴史を変えた名作やエッセイを集めた『つげ義春コレクション』等を刊行させていただきました。謹んでお悔やみ申し上げます」と締めくくった上で、遺族の声明も公表した。

遺族の声明によると、昨年9月から体調を崩しており、3日に都内の病院で亡くなったという。

以下、遺族発表全文。

父つげ義春は、昨年9月頃より体調を崩しておりましたが、3月3日、東京都内の病院にて誤性肺炎のため、88歳で永眠いたしました。なお、葬儀は3月9日に親族のみで執り行いました。

公の場に出ることを好まず、静かに暮らしていた父ではありましたが、家では毎日家族と食卓を囲む、家族想いの人でもありました。

また、シュールな作品からリアリズム作品、夢や旅を題材にしたものまで、幅広いジャンルを描き分けることのできる、稀有な漫画家であったと思います。

これまで父の作品を大切にしてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

そしてこれからも父の作品を読み続けていただけましたら、父にとりましてこの上ない供養となるものと存じます。

なお、誠に勝手ながら、遺族の心情をお汲み取り頂き、ご取材等はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

遺族