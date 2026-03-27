最近は「そんなに頑張ったか？」と自問して棚に戻す…33歳女性が価格高騰で買うのを我慢している好物
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【兵庫県在住33歳女性世帯、1カ月の出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：舞台に関連する裏方の仕事
・世帯年収：750万円
・貯蓄：0円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：3万円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万2000円
・水道代：9000円
・車の維持費：6万円（ガソリン代）
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「チョコレートが好きだったのですが、買うのを控えています。ちょっとした休憩の時間につまんだり、食後の一服のお供にしていたりしていたのですが、種類を問わず全体的にかなり値上げされたから」
物価高が暮らしに影響していることがうかがえます。
「チョコレートの代用品は思い当たらないので、仕方なく一回あたりの食べる量を減らしています」
「イクラが好きなのですが、そもそも高価な食品で、ちょっと頑張った日のご褒美的に購入していました。しかし、最近では価格が一層高騰し、『そんなに頑張ったか？』と自分に問いかけ、買うのをやめています」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「ガソリン代が気になるところではありますが、やはり交通手段でバイクや車を使わないという選択はしたくない」といいます。
「公共交通機関を利用すると、恐ろしくストレスがたまるので、それは極力避けたいです。使い方によっては節約にもなるバイクや車を使う移動もあるので削りたくない」
好きな食べ物は我慢しつつ、快適な移動手段も確保する女性。彼女のように、守る支出と削る支出のメリハリをつけることが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
「買うのを控えています」今回紹介するのは、兵庫県に住む33歳女性の生活実態です。
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：舞台に関連する裏方の仕事
・世帯年収：750万円
・貯蓄：0円
・家賃（住宅ローン）：8万円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：3万円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万2000円
・水道代：9000円
・車の維持費：6万円（ガソリン代）
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「チョコレートが好きだったのですが、買うのを控えています。ちょっとした休憩の時間につまんだり、食後の一服のお供にしていたりしていたのですが、種類を問わず全体的にかなり値上げされたから」
物価高が暮らしに影響していることがうかがえます。
「チョコレートの代用品は思い当たらないので、仕方なく一回あたりの食べる量を減らしています」
「そんなに頑張ったか？」と自分に問いかけて……また最近は、本当は食べたいのに、値段を見て泣く泣く棚に戻した切ない経験もあったそうで……。
「イクラが好きなのですが、そもそも高価な食品で、ちょっと頑張った日のご褒美的に購入していました。しかし、最近では価格が一層高騰し、『そんなに頑張ったか？』と自分に問いかけ、買うのをやめています」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「ガソリン代が気になるところではありますが、やはり交通手段でバイクや車を使わないという選択はしたくない」といいます。
「公共交通機関を利用すると、恐ろしくストレスがたまるので、それは極力避けたいです。使い方によっては節約にもなるバイクや車を使う移動もあるので削りたくない」
好きな食べ物は我慢しつつ、快適な移動手段も確保する女性。彼女のように、守る支出と削る支出のメリハリをつけることが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)