日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「大分県の温泉」ランキング！ 2位「鉄輪温泉」、1位は？【2026年調査】
なにかと慌ただしい年度末、日常を離れてゆったりと流れる時間に身を任せてみるのはいかがでしょうか。全国に点在する名湯の数々は、頑張った自分へのご褒美としてこれ以上ない癒やしを与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「大分県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「夜のライトアップされた湯けむりの幻想的な雰囲気を写真に収めた後に、温泉につかってゆっくりしたいです」（50代男性／埼玉県）
「蒸気で料理する『地獄蒸し』や温泉の蒸気を利用した『むし湯』が有名だから」（40代女性／富山県）
「鎌倉時代から続く、薬草を敷き詰めた蒸気で温まる石室式のむし湯を体験してみたい」（60代男性／北海道）
▼回答者コメント
「自然に囲まれた温泉地で、由布岳の景色や金鱗湖を見ながらゆっくり温泉や散策を楽しみたいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「山の絶景と美肌の湯に癒されたい」（40代女性／福島県）
「全国トップクラスの人気温泉地でおしゃれな温泉街カフェやお土産が多い」（20代男性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「大分県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鉄輪温泉／29票大分県別府市にある鉄輪温泉（かんなわおんせん）は、「別府八湯」の中でも最も温泉情緒が濃く残るエリアです。至る所から立ち上がる湯けむりは、温泉県・大分の象徴的な風景。名物の「地獄蒸し」は、温泉の蒸気を利用して食材を蒸し上げるヘルシーな調理法で人気です。古くから湯治場として栄えた活気ある雰囲気が魅力です。
▼回答者コメント
「夜のライトアップされた湯けむりの幻想的な雰囲気を写真に収めた後に、温泉につかってゆっくりしたいです」（50代男性／埼玉県）
「蒸気で料理する『地獄蒸し』や温泉の蒸気を利用した『むし湯』が有名だから」（40代女性／富山県）
「鎌倉時代から続く、薬草を敷き詰めた蒸気で温まる石室式のむし湯を体験してみたい」（60代男性／北海道）
1位：由布院温泉／174票大分県由布市にある由布院温泉が、圧倒的な支持を得て1位となりました。由布岳の麓に広がるのどかな田園風景と、洗練されたショップや美術館が調和した街並みは、憧れの旅行先として常に高い人気を誇ります。賑やかな「湯の坪街道」から一本入ると静寂に包まれ、四季折々の表情を見せる金鱗湖など、ゆったりと大人の休日を過ごすのにぴったりの温泉地です。
▼回答者コメント
「自然に囲まれた温泉地で、由布岳の景色や金鱗湖を見ながらゆっくり温泉や散策を楽しみたいと思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「山の絶景と美肌の湯に癒されたい」（40代女性／福島県）
「全国トップクラスの人気温泉地でおしゃれな温泉街カフェやお土産が多い」（20代男性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)