航空工業集団成都飛機工業公司、ハイブリッド水素エネルギードローンを開発―中国

航空工業集団成都飛機工業（集団）有限責任公司が独自に開発した「長時間飛行静音ハイブリッド水素エネルギードローン」がこのほど初飛行を完了し、太陽光、水素、リチウムイオン電池の「三位一体」ハイブリッド技術を低空飛行体に応用した。新華社が伝えた。

同ドローンは超長時間飛行、静音性、環境に優しいという特徴を兼ね備えており、ドローンプラットフォームは太陽光発電、水素燃料電池、リチウムイオン電池など複数のエネルギー供給方式を相互補完的に活用することで、最適なエネルギー管理制御を実現している。これにより、単一エネルギーシステムと比較して航続距離が10％以上向上した。

この新型ドローンの初飛行では、革新的なスマート着陸制御アルゴリズムが採用され、離着陸時の環境制約が緩和されたことで、森林地帯や山岳地帯など障害物の多い環境下での離着陸能力が向上した。ハイブリッドエネルギーシステムの統合管理や自律ナビゲーションアーキテクチャ設計といった先進技術の支援により、同ドローンは複雑な環境下でも持続的な運用が可能となり、複数種類のモジュール化されたミッションペイロードを搭載することで、巡回点検、森林防火、測量探査などの任務を遂行できる。（提供/人民網日本語版・編集/YF）