□の中に適切な計算記号（＋・−・×・÷）を入れて、正しい数式を作る「記号穴埋めパズル」です。パズル感覚で脳をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう！

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適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！

一見シンプルですが、計算の優先順位をしっかり意識できるかが正解への近道です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。

問題：□に入る計算記号は？

次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。

4 □ 5 □ 2 = 22

ヒント：「先に計算すべき記号」をどこに入れるかが最大のポイントです。合計が「22」になる組み合わせを探しましょう！

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正解：左の□に「×」、右の□に「＋」

正解は、左から順に「×（かける）」と「＋（たす）」を入れる、でした。

▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。

4 × 5 ＋ 2 = 22

算数のルールでは「掛け算・割り算は、足し算・引き算よりも先に計算する」ため、まず「4 × 5 = 20」を計算します。その結果に2を足すことで「20 ＋ 2 = 22」となり、式が成立します。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)