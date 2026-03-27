官能的な“昭和のスナック”でお腹いっぱいに

高度経済成長期のマイカーブームとともに激増したドライブインは、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少していると言われています。

その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されているのです。

【画像】ええええっ！ これが“激シブ”「ドライブイン」の「“昭和”な店内」の様子です！ 画像で見る（30枚以上）

首都圏と中京圏を結ぶ、国道246号・裾野バイパスの小山町に位置する「ドライブイン富士」は、お食事処とカラオケスナックという2つの顔を持つ“昭和のドライブイン”。

同店を営むのは、人生の酸いも甘いも噛み分けてきたであろう2人のママさん（もしや姉妹!?）で、長距離を走るドライバーやツーリストに加え、近所に住むお父様方の“癒し”にもなっているようです。

アップダウンが激しい裾野バイパスを、富士スピードウェイ方面へと駆け上っていく途中、小山町の市街に分岐する手前の坂に、その店は現れます。

ちなみにグーグルで検索すると、石川県加賀市の「ドライブイン富士」が上位に表示されますが、こちらはいわゆる“きたなシュラン系”で、名物メニューの「富士鍋」や「焼肉」が人気になっているようです（いつかは行ってみたいなぁ）。

今回訪れた静岡県小山町のドライブイン富士は、年中無休で午前11時から夜の23時まで通し営業。令和の“働き方改革”とは逆行していますが、お食事処＆スナックのすぐ脇には、ママさんがくつろげる座敷もあったりして、無理のない範囲で営業している様子がうかがえます。

真っ赤なカーブテントが目を惹く同店は、住居ともつながっていて、全体としてはなかなかのお屋敷です。

扉を開けると、一瞬「入る店を間違えた!?」と感じるような、“昭和のスナック”にタイムスリップします。

カウンター席の奥には、無数のグラスや常連客のキープボトルがずらり。照明もかなり落としていて、ママさんの美意識を感じる花々や装飾も相まって、スナックならではの官能的な空間を作り出しています。

その一方、カウンター奥のボードには、「なす焼き」「シラスおろし」「ヤッコ」といった庶民的なメニューも並んでいました。

また、いわゆる“スナック”では気後れする場面もあるかもしれませんが、同店のママさんはお二方とも気立てがよく、“一見さん”でもすぐにリラックスできるはずです。

この日はスナックに変貌する前、晩ごはんの時間に立ち寄ってみました。

メニューリストには、「ALL 1000円」の定食系がバラエティ豊かに並んでいて、その中でも日替わりの小鉢×4種が付く「焼肉定食」がオススメかつ一番人気です。

価格は全体的に良心的で、「月見うどん・そば（500円）」「コーヒー／紅茶／コーラ（300円）」が、もっともリーズナブルなメニューになります。

筆者（のぐちまさひろ）はもちろん「焼肉定食」の一択で、同伴出勤（!?）したムスメは「焼きうどん（700円）」をチョイスしていました。

オーダー後、店内をうろうろと散策してみると、星屑のように小さなステージ／2本ならんだマイク／天井付近に設置されたスピーカーなど、カラオケスナックらしいディテールを発見。また、カーテン越しにもれてくる赤いネオンが、少し妖しげな雰囲気を増幅していました。

そうこうしているうちに、「焼肉定食」が着丼。こんにゃく／ごぼう／もずくなどを使った“やさしい小鉢”が、疲れた胃袋に染み渡っていきます。

メインの焼肉は甘辛仕立てで、少し濃いめの味付けも功を奏し、ごはんやキャベツがみるみると減っていきます。

一方の「焼きうどん」は、ちょっとカレーのスパイスを加えているのか、ビールとも抜群に合いそうな味わいでした。

この日は望外の満足感ゆえ、完食後の写真を撮り忘れるという失態も。とはいえ、にこやかに微笑むママさんに見送られながら、帰路へのエネルギーをいただきました。

お食事処とカラオケスナックという2面性を特色とする「ドライブイン富士」は、クルマ旅の疲れだけでなく、人生という長い旅の疲れまで癒してくれる場所かもしれません。