BTSが、リミックスアルバム『KEEP SWIMMING』を3月27日をリリースした。

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今作には、3月20日にリリースされた5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」とインストゥルメンタルトラックに加え、7人のメンバーそれぞれの音楽的志向を反映して編曲した7曲を収録し、計9曲で構成されている。

RMは、原曲に落ち着いたチルヒップホップの要素を取り入れ、より穏やかでリラックスした雰囲気の「SWIM」を完成させた。JINはブリットロックとパンクロックを融合したオルタナティブロックアレンジで、力強いエネルギーを吹き込んだ。SUGAは立体感のあるクラブサウンドが際立つメロディックテクノで、楽曲に深みを加えている。

J-HOPEは、ラテンの感性が滲むギターとピアノの旋律を軸に、異国的なグルーヴを活かしたアフロビートバージョンを披露。JIMINによるスロージャムR&Bバージョンは、ソウルフルなギターと柔らかな鍵盤サウンド、バウンス感のあるドラムを加え、官能美と感性を同時に引き立てている。

Vはパワフルなベースと変形したテクスチャが合わさったエレクトロニックリミックスで、楽曲の洗練された魅力を引き上げた。Jung Kookはアコースティックなローファイギターと温かみのあるボーカルで、原曲が持つ穏やかな感性をさらに際立たせている。

また、3月27日16時にはNetflixにてドキュメンタリー映画『BTS：THE RETURN』を公開。本作は、約3年9カ月ぶりに新譜をリリースする彼らが音楽制作の過程で抱いた葛藤と“今のBTS”が完成されていく過程が収められている。

なおBTSは、ロサンゼルスで開催された『2026 iHeartRadio Music Awards』での受賞を報告。J-HOPEは「MONA LISA」で『Favorite TikTok Dance』部門のトロフィーを獲得し、JIMINとJung Kookが出演したディズニープラスのオリジナルシリーズ『Are You Sure?!』シーズン2が『Favorite On Screen』部門の受賞作に選ばれた。

（文＝リアルサウンド編集部）