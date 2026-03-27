3月25日、大阪市内で捕獲されたシカ。温泉施設に引越しです。

27日午後4時過ぎ、大阪府能勢町にある温泉施設のキャンプ場に到着したシカ。辺りを確かめるように歩いています。

25日に大阪市内で、捕獲されたシカ。奈良公園から移動してきた可能性もあり、市は奈良県と受け入れについて調整してきました。しかし、県が最終的に難しいと判断したことから、市は、府内での受け入れ先を探していました。そして27日昼過ぎ、シカは一時保護されていた大阪市内の動物管理施設を出発。

そのころ、能勢町の温泉施設では、併設されたキャンプ場に急遽、柵が設置され、シカを受け入れるための準備が進んでいました。

（温泉施設のスタッフ）「（Qこれは何ですか?）米ぬかです。（シカの）エサです。食べてみる?」

市によりますと、受け入れには多数の申し出があったということですが、数年前に野生のシカ4頭を保護した経験があることなどから、この温泉施設に決定したということです。

（能勢温泉 西山竜也さん）「宿泊施設なので、われわれとしても話題性としてはありがたいところではありますが、1日も早くシカが安心して暮らせる場所を提供してあげたいな」

当面、シカの一般公開などの予定はないということですが、今後、対応を検討したいとしています。