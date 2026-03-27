西日本最大級「都市型スポーツ施設」

近年、注目が高まる都市型のスポーツを楽しめる本格的な施設が熊本県菊陽町に完成しました。目指すは、『熊本で世界大会の開催』です。

【写真を見る】くまモンが見つめる「アーバンスポーツパーク」の設備

菊陽町に完成した敷地面積1万5000㎡の「くまモンアーバンスポーツパーク」は、スケートボードをはじめとした「都市型スポーツ」を楽しめる西日本最大級の施設です。

4月のグランドオープンを前に、3月27日、県内のキッズスケーターが招かれました。

試走した子どもたち「うれしいです 楽しい」「路面がきれい」「夢に向かって練習できるし おもしろいし 楽しい」

パークの特徴は何といっても豊富なセクション！

すり鉢状のプールの深さは3m。地上の障害物を含めると、高低差は最大3.5mにもなります。

さらに「熊本らしさ」にもこだわりました。プールは阿蘇のカルデラをイメージしています。

記者「構造物に近づいてみると、表面は石垣のようになっています。さらにパークの中を見てみると、武者返しを思わせる曲線がいっぱい。そう、熊本城をイメージしたデザインなんです」

魅力は設備だけじゃない

「遊び」や「練習」だけでなく、国際大会も開催できる本格的な設備であることが最大の魅力です。

一方で利用料金は高校生以下は250円、一般は500円から、と競技に親しみやすい環境をつくりました。

スケートボード歴７年 矢野碧生さん（11）「最高です、滑りやすいし いろんな技ができる。1週間に2回くらい来たい」

碧生さんの母・有加里さん「料金が良心的で、熊本市内からも通いやすい」

碧生さんの母・有加里さん「屋根付きのところもあるので、雨の日の練習場所がなかったのですごくありがたいです」

敷地内には、自転車競技の「BMX」や、3人制バスケットボール「3x3」のエリアも充実しています。

そこでは、スーツ姿の大人たちがバスケをしていますが…？

菊陽町 𠮷本孝寿町長「スケートボードをやろうと思っているけれど、職員からは『やめておけ』と言われて。バスケットボールは、実は僕もしていた。（私は）フラフラだけど、ここでいっぱい楽しんでくれれば」

𠮷本町長「まずは見て、もらい触れてもらい。世界大会があれば世界基準の技を見ていただき、いろいろなイベントをやっていきたい」

グランドオープンは4月11日。町は、年間2万人の利用を目標にしています。