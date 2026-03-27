イラン情勢が不安定な中、深刻なのは原油高です。きょうも政府は新たに2か所で備蓄放出を始めました。ただ、生活に欠かせないインフラや身近な商品にも影響が出始めています。

記者

「こちらに見えるのが備蓄基地の貯蔵船になります。そして、こちらの白い配管を通って奥のタンカーへ運ばれていきます」

きょう、石油の備蓄放出が始まったのは福岡県の白島国家備蓄基地。洋上に浮かぶ世界最大の備蓄基地です。そして…

「操油課よりお知らせします。15時40分に白島8号より、原油払い出しを開始しました」

タンカーに原油およそ30万キロリットルを4日間かけて移送したあと、製油所でガソリンなど石油製品に精製、私たちのもとに届けられることになります。今後、石油備蓄は順次放出される予定ですが、はやくも影響が出始めている企業もあります。

福岡県にあるおしぼりレンタル会社。飲食店を中心に、1日に多いときで25万本の使用済みおしぼりを回収、そして洗浄を行います。今、直面しているのが…

株式会社アルサ 副島孝仁 常務取締役

「ボイラーに使う重油、こういった燃料がものすごく今上がってる。今、去年から比べても一時的に1.5倍近くになっている」

75℃の熱湯で洗浄し、消毒には重油をつかってボイラーで水を沸かします。ただ、原油価格の高騰を受け、重油も値上がりしているのです。

政府は今月19日の出荷分から重油に補助金を出していますが、工場で原料として使用する重油は補助の対象外。コストの増加は会社の経営を圧迫しています。

株式会社アルサ 副島孝仁 常務取締役

「配送にかかるガソリン・軽油、こういったものも今、値上がり。二重三重と経費も本当にきつい」

さらに原油高は「物価の優等生」とされてきたたまごにまで影響が。たまごの価格は、先週、農水省が発表した1パックの平均価格が309円となり、最高値を更新しています。

平年よりも22%高い水準で価格が高止まりする中、日本養鶏協会はきょう…

日本養鶏協会 岡田大介 筆頭副会長

「今のイランとアメリカの戦争による原油の上げ、飼料の上げは今後、ボディーブローのように今年の後半から来年にかけて効いてくる」

高止まりしているたまご価格は夏ごろまでは「徐々に落ちついていく」と見込みますが、「秋以降のたまご価格に影響する可能性がある」と警鐘を鳴らしました。

さらに、大手電力10社は来月使用分の電気代が全国で値上がりすると発表。日本ガス協会は、大手都市ガス4社ともに来月使用分の料金が値上がりすると発表。

東京ガス管内の平均的な家庭の場合、前の月と比べて193円高い5747円となります。値上がりの要因は、物価高対策で政府が実施した電気・ガス代の補助金が今月で終了するためです。

電気料金は、数か月前のLNG＝液化天然ガスなどの価格の平均を基に算出されるため、イラン情勢による価格の上昇分は含まれておらず、再来月以降、さらに上昇する可能性があります。

原油高による価格高騰の波が私たちの生活に忍びよってきています。