人工知能（ＡＩ）を開発している新興企業「ＺＥＡＬＳ（ジールス）」（東京）などは２５日、人型ロボットに病院の仕事をさせる実証実験を茨城県つくば市で行い、報道陣に公開した。

人型ロボットは中国の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）社製で、ジールスが開発したＡＩやカメラを搭載している。カメラで周りの状況を把握し、人の指示がなくてもＡＩで自律的に二足歩行をする。

実験は、筑波大付属病院で行われ、ロボットが病院のロビーから同じ階の採血室まで、模擬の容器を入れたバッグを首に提げた状態で歩いた。途中、電源の不具合で停止する場面もあったが、通路に立つ人をよけながら約６０メートル歩き、採血室までバッグを運んだ。

ロボットは会話ができ、人が「採血室まで案内して」と話しかけると、手を振りながら「お連れしますね」と返答。英語の質問にも答えていた。

人型ロボットは人に近い大きさで、人に近い動きをする。このため導入する施設が専用の通路を用意したり、ロボットの動きの邪魔になる物を片付けたりする必要がない利点がある。

同社は、人手不足に悩む医療機関での活用を想定しており、同様の実証実験を重ね、年内の運用開始を目指している。清水正大・最高経営責任者（ＣＥＯ）は「現場でデータを集めるほど、ロボットを賢くできる。実証実験は（実用化の）大きな一歩だ」と話している。