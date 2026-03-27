◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２７日・東京ドーム）

２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら・２１）＝ムラサキスポーツ＝が始球式を行った。

巨人の背番号１１のユニホームを身にまとって登場。マウンドから右腕を振ると、ノーバウンドで捕手のミットに収まった。スタンドからは大きな拍手を送られ、「投げる前はかなり緊張していたんですけど、いざ立ってみると人が結構いて、見てもらうのが好きなので、緊張はあまりせずに楽しんで投げられたのかなと思います。頑張って届かせたので６０〜７０点ぐらいかなと思います」と自己採点した。

背番号１１の理由については「本当は『１番』にしようと思ったんですけど、王さんがつけていたので（永久欠番で）無理だなということなので。オリンピックで優勝したので（１位で）１１番にしました」と明かした。

木村は今回の五輪で日本人の金メダル第１号。獲得後にはトレードマークの丸刈りヘアについて「ニュースとかで大谷翔平さんが活躍しているのを見て、ＭＬＢのライブ中継で試合を見てみようと思って、見始めてハマって、ドジャースが好きになって、ベッツさんかっこいいかもと思って」と明かしていた。野球観戦が好きなアスリートが２６年の開幕戦で大役を務め切った。