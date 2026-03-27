お笑いコンビ・アンタッチャブルが２７日、カンテレの春の改編会見に出席した。

カンテレ新番組「アンタッチャブルでやらせてもらってます」（４月１８日スタート、土曜・深夜０時４５分）に向け山崎弘也は「１ミリもカットしてない回があるぐらいね。完璧でいけたみたいな、神回を作れるようにしたい」と意欲を語った。柴田英嗣は「見ている人たちの熱意もそうなんですけど、何より演者と、スタッフさんの熱意がすごくあるので、これからもこの番組の魅力として、ずっと続けてずっと見ていただける番組にしていきたいと思います」と抱負を語った。

元々同局で２０２０年に単発番組「パンドラＴＶ」としてスタートし、２３年４月には「ひらけ！パンドラの箱 アンタッチャブるＴＶ」として全国ネットのレギュラー番組に。その後、２４年４月に「アンタッチャブルの早速行ってみた」へとタイトルと内容を刷新した。ところが、２４年１０月の改編で地上波での放送は一度終了。しかし、番組公式ＹｏｕＴｕｂｅの登録者数が１０万人を超えていたこともあり、２５年６月にＹｏｕＴｕｂｅで「みんなの力で作っていく番組」として復活を遂げた。さらに、２６年２月には地上波の単発番組「アンタッチャブルのわざわざ食べに行ってみた」を放送。今回、満を持しての地上波復帰となる。

地上波放送終了から、ＹｏｕＴｕｂｅを経ての地上波復帰は同局史上初めて。テレビ復帰を聞いた瞬間について山崎は「非常にうれしかったです。信じられなかったところもありますね。ドッキリなのかなって」と苦笑い。テレビでやりたいことに山崎は「豪華ゲストを呼びたい」と希望し、柴田は「いろんなジャンルの方を。ご期待いただきたい」とワクワクを隠せなかった。