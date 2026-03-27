ロンドン序盤は、ドル買い優勢 原油高を横目に＝ロンドン為替



ロンドン序盤はドル買いが優勢。NY原油先物が93ドル台から足元では96ドル台後半まで上昇しており、有事リスクの長期化が警戒されている状況。為替市場では有事のドル買い圧力がみられている。ユーロドルは東京午後の1.1546付近を高値に、足元では1.1515付近に安値を広げている。ポンドドルも同様に1.3347付近を高値に1.3304付近まで安値を更新している。



ドル円もロンドン朝方に159.60近辺での揉み合いから上放れすると、ロンドン序盤には一時159.98レベルまで上昇、年初来高値を伸ばした。しかし、160.00の心理的水準は付けられず、その後は159.70台まで一時反落した。足元では159.90付近で推移している。



USD/JPY 159.88 EUR/USD 1.1519 GBP/USD 1.3311

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