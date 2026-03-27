ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７５、伊９８ｂｐ　前日から拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ　　　　3.122
フランス　　　3.871（+75）
イタリア　　　4.098（+98）
スペイン　　　3.669（+55）
オランダ　　　3.265（+14）
ギリシャ　　　4.051（+93）
ポルトガル　　　3.616（+49）
ベルギー　　　3.768（+65）
オーストリア　3.482（+36）
アイルランド　3.39（+27）
フィンランド　3.465（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）