ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊９８ｂｐ 前日から拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊９８ｂｐ 前日から拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 3.122
フランス 3.871（+75）
イタリア 4.098（+98）
スペイン 3.669（+55）
オランダ 3.265（+14）
ギリシャ 4.051（+93）
ポルトガル 3.616（+49）
ベルギー 3.768（+65）
オーストリア 3.482（+36）
アイルランド 3.39（+27）
フィンランド 3.465（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%）
ドイツ 3.122
フランス 3.871（+75）
イタリア 4.098（+98）
スペイン 3.669（+55）
オランダ 3.265（+14）
ギリシャ 4.051（+93）
ポルトガル 3.616（+49）
ベルギー 3.768（+65）
オーストリア 3.482（+36）
アイルランド 3.39（+27）
フィンランド 3.465（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）