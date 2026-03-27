さくらの開花が各地で進んでいます。きょう27日（金）は松江、神戸、長崎、鹿児島で開花が発表されました。今年度最後となる土日は全国的に晴れて、行楽日和・お花見日和となりそうです。ただ、関東北部・西部を中心に急な雨や雷雨には注意が必要です。最高気温は関東から西で20℃以上の所が多く、春本番の暖かさでしょう。

【CGで見る】28日(土)〜4月3日(金)全国の週間天気予報

あす28日（土）の全国天気

東北〜九州の広い範囲で日差しに恵まれるでしょう。東京も晴れ間はありますが、にわか雨や雷雨に注意が必要です。札幌は朝、一時的に雨や雪の降る所がありそうです。

あす28日（土）の予想気温（最低・最高）

予想最低気温は10℃以下の所が多いでしょう。東京は11℃の予想です。予想最高気温は関東から西で20℃以上の所が多く、春本番の暖かさとなりそうです。宮崎は26℃で6月上旬並み、那覇も25℃と夏日の予想です。昼間は暖かいですが、朝晩はまだひんやりしますので、夜桜を楽しむ方は羽織る物を持っていくなど服装にお気をつけください。

【あす28日(土)の各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路 ：6℃

青森 ：13℃ 盛岡 ：16℃

仙台 ：14℃ 新潟 ：14℃

長野 ：19℃ 金沢 ：18℃

名古屋：22℃ 東京 ：19℃

大阪 ：21℃ 岡山 ：22℃

広島 ：21℃ 松江 ：20℃

高知 ：21℃ 福岡 ：21℃

鹿児島：23℃ 那覇 ：25℃

お花見など外出時は花粉症対策を

東北や新潟、長野、愛知、福岡で極めて多い予想、東京と石川も非常に多い予想です。お花見の際は花粉症対策を忘れずに行いましょう。