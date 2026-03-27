DJ KOO、Kis-My-Ft2玉森裕太と初サシ飯 オフ感あふれる2ショットに反響「楽しそうな2人にほっこり」「玉ちゃんの笑顔を引き出す天才です！」
TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。Kis-My-Ft2の玉森裕太（36）の誕生日をお祝いしたことを明かし、オフ感あふれる2ショットを公開した。
【写真】「楽しそうな2人にほっこり」DJ KOO＆玉森裕太の“オフ感あふれる”サシ飯2ショット
KOOは「玉ちゃんとサシメシ！お誕生日お祝い焼肉!!」とつづり、玉森との写真をアップ。「玉ちゃんの表情か良すぎて！大放出w」と、“玉ちゃん ハピバ DO DANCE”と書かれた豪華なバースデープレートを前にKOOお馴染みのポーズを決める玉森の姿も披露した。
2人での食事は初めてだったそうだが、「めちゃくちゃ会話弾んで最高に楽しい時間でした!!」とうれしそうに伝え、「これからも健康第一で！楽しくやっていこうね!! 玉ちゃん最KOO DO DANCE!!」と“お決まり”のフレーズで玉森を祝福した。
この投稿には、「楽しそうな2人にほっこりデス」「玉ちゃんの笑顔を引き出す天才です！」「2人の会 待ってました」「2人とも笑顔がかわいい」「最KOOな2人の貴重なお写真ありがとうございます」などの声が寄せられている。
【写真】「楽しそうな2人にほっこり」DJ KOO＆玉森裕太の“オフ感あふれる”サシ飯2ショット
KOOは「玉ちゃんとサシメシ！お誕生日お祝い焼肉!!」とつづり、玉森との写真をアップ。「玉ちゃんの表情か良すぎて！大放出w」と、“玉ちゃん ハピバ DO DANCE”と書かれた豪華なバースデープレートを前にKOOお馴染みのポーズを決める玉森の姿も披露した。
この投稿には、「楽しそうな2人にほっこりデス」「玉ちゃんの笑顔を引き出す天才です！」「2人の会 待ってました」「2人とも笑顔がかわいい」「最KOOな2人の貴重なお写真ありがとうございます」などの声が寄せられている。