U-21日本代表の韓国遠征初戦はアメリカに敗戦…ボール保持続くも決め切れず、ミスから2失点
[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]
U-21日本代表は27日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われた国際親善試合でU-21アメリカ代表と対戦し、0-2で敗れた。中1日の29日にはU-23韓国代表と対戦する。
日本は4-3-3の布陣を敷く。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF佐藤海宏、DF永野修都、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF梅木怜。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がMF名和田我空、右がMF石渡ネルソン。前線3人は左からFW横山夢樹、FW白井亮丞、FW古谷柊介が並んだ。
2028年ロサンゼルスオリンピックの開催国でもあるU-21アメリカ代表は、20人のメンバーが参加した。コロナ禍の影響を受けた2004年1月1日生まれ以降の年上世代が代表プログラムを補うために今夏までの活動に加わることになっており、今回は9人が名を連ねた。ロス五輪に向けた05年生まれ以降の活動は今年の下半期から正式にスタートする。
アメリカは昨年9月の日本代表戦でA代表としてピッチに立ったFWダミオン・ダウンズ(ハンブルガーSV)や、“ロス五輪世代”GKディエゴ・コッヘン(バルセロナB)などが先発入りした。
日本は序盤からボールを保持しながら攻め立てる。前半6分、横山が得意のドリブル突破で左サイドからのクロスを上げてCKを獲得。8分にも左サイドで横山の落としから佐藤が深い位置からクロスを上げる。ゴール前の古谷がダイレクトで合わせるも決め切れない。
その後もペースこそ握るが、ゴールは奪えない。すると19分に失点。最終ラインで岡部がFWダレン・ヤピ(コロラド・ラピッズ)にボールを奪われると、そのままPA内に入り込まれて右足シュートを決められた。
前半40分にも日本は自陣のパスミスを奪われ、ダウンズに決められて2失点目。0-2で前半を折り返した。ハーフタイムで日本は3枚替えを敢行。GK荒木、佐藤、白井が下がり、GKピサノアレックス幸冬堀尾、DF関富貫太、FW鈴木大馳が入った。
後半は序盤から名和田がPA内に入り込んで二度の決定機も、ポストに当たるなどゴールとはならない。後半13分には鈴木も敵陣内でシュートを打つが、ゴール枠外に外れた。
日本は後半17分に3枚替え。古谷、名和田、横山に代え、FW福永裕也、MF石井久継、FW石橋瀬凪が出場。30分には永野、梅木、小倉、石渡、岡部が下がり、DF土屋櫂大、DF森壮一朗、MF岩本悠庵、MF矢田龍之介、DF山田海斗が入った。
石橋と石井の湘南コンビが左サイドから何度も切り崩すも、敵陣PA内でアメリカに跳ね返される展開が続く。試合はそのまま0-2で終了。ボールを握る時間が続いたが決められず、隙を見せた2失点で敗れた。
(取材・文 石川祐介)
U-21日本代表は27日、韓国・天安のコリアフットボールパークで行われた国際親善試合でU-21アメリカ代表と対戦し、0-2で敗れた。中1日の29日にはU-23韓国代表と対戦する。
日本は4-3-3の布陣を敷く。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF佐藤海宏、DF永野修都、DF岡部タリクカナイ颯斗、DF梅木怜。アンカーはMF小倉幸成、インサイドハーフは左がMF名和田我空、右がMF石渡ネルソン。前線3人は左からFW横山夢樹、FW白井亮丞、FW古谷柊介が並んだ。
アメリカは昨年9月の日本代表戦でA代表としてピッチに立ったFWダミオン・ダウンズ(ハンブルガーSV)や、“ロス五輪世代”GKディエゴ・コッヘン(バルセロナB)などが先発入りした。
日本は序盤からボールを保持しながら攻め立てる。前半6分、横山が得意のドリブル突破で左サイドからのクロスを上げてCKを獲得。8分にも左サイドで横山の落としから佐藤が深い位置からクロスを上げる。ゴール前の古谷がダイレクトで合わせるも決め切れない。
その後もペースこそ握るが、ゴールは奪えない。すると19分に失点。最終ラインで岡部がFWダレン・ヤピ(コロラド・ラピッズ)にボールを奪われると、そのままPA内に入り込まれて右足シュートを決められた。
前半40分にも日本は自陣のパスミスを奪われ、ダウンズに決められて2失点目。0-2で前半を折り返した。ハーフタイムで日本は3枚替えを敢行。GK荒木、佐藤、白井が下がり、GKピサノアレックス幸冬堀尾、DF関富貫太、FW鈴木大馳が入った。
後半は序盤から名和田がPA内に入り込んで二度の決定機も、ポストに当たるなどゴールとはならない。後半13分には鈴木も敵陣内でシュートを打つが、ゴール枠外に外れた。
日本は後半17分に3枚替え。古谷、名和田、横山に代え、FW福永裕也、MF石井久継、FW石橋瀬凪が出場。30分には永野、梅木、小倉、石渡、岡部が下がり、DF土屋櫂大、DF森壮一朗、MF岩本悠庵、MF矢田龍之介、DF山田海斗が入った。
石橋と石井の湘南コンビが左サイドから何度も切り崩すも、敵陣PA内でアメリカに跳ね返される展開が続く。試合はそのまま0-2で終了。ボールを握る時間が続いたが決められず、隙を見せた2失点で敗れた。
(取材・文 石川祐介)