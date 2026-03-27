RAYEが、2ndアルバム『THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.』をリリースした。

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本作は、RAYEにとってかつてなかったほど大胆不敵かつ情感豊かな姿をあらわにした作品に。野心的で極めてパーソナルな作品であり、失恋や自信喪失などの内面的葛藤を、回復と再生を描いたシネマティックな物語へ昇華している。ポップ、R&B、ジャズ、ビッグバンド、ソウル、オーケストラなどの影響を融合させ、全17曲が現代生活を映し出すテクニカラーのドラマのように展開。暗い瞬間にも反骨精神に満ちた楽観主義が絶妙なバランスで顔を覗かせている。

収録曲は「WHERE IS MY HUSBAND!」のほか、壮大なバラード「Nightingale Lane.」や、ハンス・ジマーと共演した「Click Clack Symphony.」など全17曲となっており、決して立ち止まることのない彼女の芸術的進化が浮き彫りにされている。

アルバムにはハンス・ジマーのほか、アル・グリーン、ロンドン交響楽団（トム・リチャーズ指揮）、フレイムズ・コレクティヴ・クワイア、彼女の2人の妹のアンマとアブソルートリーも参加。またマイク・サバス、トム・リチャーズ、クリス・ヒル、ピート・クレメンツ、ジョーダン・ライリー、パンクチュアルが共同プロデュースを手掛けている。

本作についてRAYEは、「音楽は薬。私は、ずっとそう言ってきました。そして今、私が創造しているのは、世界と共有できる私自身のための薬だと思います。“きっと大丈夫”と誰もが自分自身に言い聞かせてみてください。雪の下に蒔いた種を私は信じています。必要とする人に、私はハグやベッド、あるいは安らぎの場となるものを作りたかったのです」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）