主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7( 0)
TOPIX先物 6月限 150( 150)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 20( 20)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 269( 269)
TOPIX先物 6月限 33( 33)
日経225ミニ 6月限 2090( 2090)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 110( 110)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1465( 889)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 134( 120)
日経225ミニ 4月限 7621( 3009)
5月限 214( 96)
6月限 103000( 36904)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1534( 914)
9月限 7( 1)
日経225ミニ 4月限 3776( 1312)
5月限 44( 28)
6月限 62286( 28778)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 150( 150)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 256( 256)
5月限 70( 70)
6月限 5816( 5816)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 928( 928)
日経225ミニ 4月限 844( 844)
5月限 76( 76)
6月限 28255( 28255)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7( 0)
TOPIX先物 6月限 150( 150)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 20( 20)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 269( 269)
TOPIX先物 6月限 33( 33)
日経225ミニ 6月限 2090( 2090)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 110( 110)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1465( 889)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 134( 120)
日経225ミニ 4月限 7621( 3009)
5月限 214( 96)
6月限 103000( 36904)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1534( 914)
9月限 7( 1)
日経225ミニ 4月限 3776( 1312)
5月限 44( 28)
6月限 62286( 28778)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 150( 150)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 256( 256)
5月限 70( 70)
6月限 5816( 5816)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 928( 928)
日経225ミニ 4月限 844( 844)
5月限 76( 76)
6月限 28255( 28255)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース