　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 7(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 150(　　 150)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　20(　　　20)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 269(　　 269)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　33(　　　33)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2090(　　2090)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 110(　　 110)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1465(　　 889)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 134(　　 120)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7621(　　3009)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 214(　　　96)
　　　　　 　 　 6月限　　　103000(　 36904)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1534(　　 914)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3776(　　1312)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　44(　　　28)
　　　　　 　 　 6月限　　　 62286(　 28778)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 150(　　 150)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 256(　　 256)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5816(　　5816)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 928(　　 928)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 844(　　 844)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　76(　　　76)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28255(　 28255)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース